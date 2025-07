Scomparsa in Tunisia. Dal pc sparito all’Islam. Dieci giorni di mistero

Roma, 20 luglio 2025 – Il sollievo per il ritrovamento di Valentina Greco, consulente umanitaria cagliaritana di 42 anni che da tre anni vive in Tunisia, si mescola a domande senza risposta. Dubbi e perplessità sulla sparizione e poi la ricomparsa della donna sarda che trasformano il suo caso in un giallo, al momento senza un finale convincente. Dopo dieci giorni di angoscia, Valentina è stata trovata in stato confusionale, ma viva, in un armadio della sua abitazione a Sidi Bou Said, la ‘città degli artisti’ vicino Tunisi. In queste ore viene raggiunta dal fratello Alessio: ma il conforto di saperla in buone condizioni non cancella i punti oscuri, a partire dall’enigma del cellulare e del pc spariti. La spiegazione data finora dalle autorità tunisine – Valentina è svenuta nell’armadio mentre faceva le pulizie ed è rimasta lì per dieci giorni – è apparsa da subito liquidatoria e poco convincente (oggi i tunisini la sentiranno nuovamente). È la stessa famiglia, attraverso le parole dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, ad alimentare i sospetti: “È una storia che fa acqua da tutte le parti”.

La domanda che passa di bocca in bocca è: perché la Greco è scomparsa salvo ‘riapparire’, come il trucco di un prestigiatore, all’interno di un armadio? Le incongruenze colpiscono anzitutto dal punto di vista operativo e sollevano interrogativi a raffica: come è stato possibile che durante il primo sopralluogo la polizia non abbia controllato tutti i piani dell’abitazione? Perché solo la determinazione della madre e della Farnesina ha portato a una seconda ispezione? Come può una donna con problemi di salute seri, essere rimasta chiusa per giorni senza che nessuno abbia registrato un peggioramento del suo quadro clinico?

Da accertare, infatti, per via medica quante possibilità reali ci fossero che la donna rimanesse cosciente e in condizioni accettabili per giorni, senza acqua e cibo. Valentina potrebbe, invece, aver scelto di nascondersi volontariamente, sopraffatta da minacce o timori personali. In questa direzione pesa il racconto di alcune amiche, che la descrivono “turbata” nei giorni precedenti la sparizione, e di pressanti avances subite da un magrebino, mai però denunciato ufficialmente. Potrebbe costui aver forzato Valentina a nascondersi, oppure averla segregata per attrazione sessuale o per carpire informazioni legate al suo lavoro umanitario a favore delle donne tunisine? Questa ultima ipotesi investigativa si legherebbe alla sparizione di pc e telefono. Alcune fonti investigative parlano, invece, di “un rifugio temporaneo e volontario” cercato da Valentina nell’armadio. La quarantaduenne si sarebbe prima allontanata dalla casa e poi, quando le acque si sarebbero calmate, sarebbe tornata, nascondendosi nell’armadio appena sentiva gente arrivare. I tunisini si sarebbero, infine, mostrati irritati dalle ricerche della Greco sul sufismo.

Il sufismo, infatti, è una dimensione spirituale dell’Islam che si concentra sulla ricerca interiore e l’unione con Dio, ma non è sempre compreso o accettato allo stesso modo in contesti culturali più tradizionalisti e conservatori. Alcune fonti investigative indicano che Valentina si era avvicinata a questa corrente religiosa dopo essersi trasferita a Sidi Bou Said, e che questo suo interesse potrebbe aver contribuito a creare tensioni o fastidi nelle persone intorno a lei. Inoltre, non è chiaro se Valentina volesse convertirsi all’Islam, altro elemento che può aver alimentato sospetti o timori.