Roma, 23 settembre 2020 - Uno scenario da film apocalittico, in stile 'The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo' o '2012', sulla profezia dei Maya. Solo che questa volta a prospettarlo è uno studio pubblicato in copertina su Nature che conferma la simulazione del progressivo scioglimento dei ghiacci in Antartide. Un processo lento, ma inesorabile che tova indizi anche nelle notizie di cronaca degli ultimi mesi. E che potrebbe portare, fra le conseguenze, all'innalzamento del livello dei mari. Con un aumento di 4 gradi delle temperature medie globali rispetto ai valori pre-industriali, stima il lavoro dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam, Università di Potsdam e Columbia University di New York, le acque potrebbero salire di oltre sei metri. E lo scioglimento sarebbe sempre più veloce, man mano che salgono le temperature. Fino al punto del non ritorno, indicato dallo studio nel momento in cui la colonnina di mercurio segnerà +10 gradi. A quel punto, i ghiacci in Antartide saranno praticamente spariti. E i mari rischiano di toccare livelli tali da provocare effetti disastrosi nelle metropoli costiere come New York e Shanghai. Ma anche Mumbai, Tokyo, Londra e Amburgo potrebbero finire tra le vittime delle acque. E con loro centinaia di milioni di persone.

Il modello

"L' Antartide conserva più della metà dell'acqua dolce della Terra, congelata in una vasta lastra di ghiaccio di quasi 5 chilometri di spessore", osserva la coordinatrice della ricerca, Ricarda Winkelmann, dell'Istituto di Potsdam per le ricerche sull'impatto climatico (Pik) e dell'Università di Potsdam. Il modello indica che l'aumento di 2 gradi della temperatura comporterebbe un aumento di 2 metri e mezzo del livello globale dei mari, solo per lo scioglimento dei ghiacci antartici. Se le temperature salissero di 4 gradi il livello dei mari crescerebbe di 6 metri e mezzo, e con 6 gradi di quasi 12 metri. "Le nostre simulazioni - spiega ancora la ricercatrice - mostrano che una volta sciolto, il ghiaccio non ritornerebbe al suo stato iniziale, anche se le temperature dovessero abbassarsi di nuovo". Insomma: "Ciò che perdiamo dell'Antartide forse è perduto per sempre", sottolineano gli studiosi. Lo scenario potrebbe cambiare solo se le temperature tornassero ai livelli pre-industriali. Un'ipotesi "altamente improbabile", conclude la Winkelmann.

"Scioglimento forse irreversibile"

Per gli scienzati lo scioglimento rischia di essere irrerversibile. E questo è dovuto ai meccanismi che si auto-impongono nel comportamento delle calotte glaciali in condizioni di riscaldamento. "Nell' Antartide occidentale - spiega Torsten Albrecht, uno degli autori dello studio - ad esempio, il principale fattore di perdita di ghiaccio è l'acqua calda dell'oceano che porta a uno scioglimento più elevato sotto le piattaforme di ghiaccio in mare, processo che a sua volta può destabilizzare la calotta di ghiaccio a terra".

E così succede che in mare 'scivolino' ghiacciai grandi come Firenze, oppure addirittura come la Florida. "Una volta che le temperature superano la soglia di sei gradi sopra i livelli preindustriali, gli effetti della superficie del ghiaccio diventano più dominanti: man mano che le gigantesche montagne di ghiaccio affondano lentamente ad altezze più basse, incontrano l'aria più calda e finiscono per sciogliersi, proprio come osserviamo in Groenlandia".