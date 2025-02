Una scimmia lascia al buio lo Sri Lanka. Tutta l’isola in blackout per ore e polemiche

Roma, 9 febbraio 2025 - Una scimmia troppo curiosa ha lasciato al buio lo Sri Lanka. L'animale è penetrato in una sottostazione della rete elettrica nazionale causando un'interruzione di corrente in tutta l'isola alle 11:30 ora locale (le 7:00 in Italia).

Inoltre dopo tre ore la corrente era stata ripristinata solo in alcune aree. "Una scimmia è entrata in contatto con il trasformatore della nostra rete, causando uno squilibrio nel sistema", ha confermato ai media il ministro dell'Energia, Kumara Jayakody.

La scimmia è penetrata in un impianto a Panadura, un sobborgo a sud della capitale Colombo. "Gli ingegneri sono sul posto per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile", ha assicurato ministro.

Non sono mancate le polemiche, l'ex ministro del Gabinetto di Megapolis e dello Sviluppo Occidentale, ministro dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, dell'Energia e del Potere e della Tecnologia, Ricerca ed Energia Atomica, Patali Champika Ranawaka, che tra l'altro è anche ingegnere elettrico su X ha scritto: "Miliardi di fondi pubblici investiti dalla Ceylon Electricity Board nel meccanismo di stabilizzazione dell'energia di Pelawatta, ma il blackout di oggi in tutta l'isola dimostra che è fallito. Preziosa energia idroelettrica, conservata per usi futuri, sprecata per ripristinare la stabilità della rete. Chi è responsabile di questo colossale spreco di energia e denaro? Le mediocri scuse della “scimmia” non bastano".

Gli abitanti dello Sri Lanka sono molto sensibili ai blackout, dopo le privazioni subite per mesi di interruzioni di corrente nell'estate del 2022, a colpa della crisi economica del Paese che costrinse le centrali termoelettriche a razionare l'elettricità.