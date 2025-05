New York, nave scuola della Marina messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn: due morti

Milano, 18 maggio 2025 - La nave scuola della Marina messicana Cuauhtémoc si è schiantato contro il ponte di Brooklyn, a New York. Nell'incidente 2 marinai sono morti, mentre 17 sono rimasti feriti. E' il sindaco di New York, Eric Adams, a tracciare su X un bilancio dell'incidente, avvenuto perché il veliero a tre alberi "ha perso potenza". A bordo dell'imbarcazione al momento dello schianto c'erano 277 persone. "I feriti sono stati 19, di cui 2 in condizioni critiche - scrive ancora il primo cittadino di New York - mentre altri 2 sono purtroppo morti a causa delle ferite riportate".

