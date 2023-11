Scherzo telefonico a Giorgia Meloni, chi sono le altre ‘vittime’ illustri dei russi Vovan e Lexus

Roma, 1 novembre 2023 – Non solo Giorgia Meloni. I comici russi Vladimir Kuznetsov (37 anni) e Alexey Stolyarov (36), alias Vovan e Lexus, sono celebri per le loro burle telefoniche a leader politici e personaggi famosi.

Vladimir "Vovan" Kuznetsov e Alexei "Lexus" Stolyarov (Afp)

A novembre del 2022 a farne le spese era stato il presidente polacco Andrzej Duda, il quale aveva ricevuto la telefonata da un 'finto' Emmanuel Macron che gli chiedeva conto di chi fosse la colpa di un missile caduto nel territorio polacco. In precedenza (a marzo sempre dell'anno scorso) era toccato all'allora ministro della Difesa britannico Ben Wallace: in quel caso i due si erano spacciati per il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, cercando di incastrarlo con domande sulle presunte ambizioni nucleari di Kiev. Lo scherzo era costato la rimozione del loro canale su YouTube, che aveva accolto la richiesta del governo di Londra.

Kuznetsov e Alexey Stolyarov sono anche riusciti a ingannare il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a cui hanno fatto ammettere la responsabilità di Kiev dell’attentato al ponte di Crimea. Nel lungo elenco di 'vittime' del duo russo figurano l'ex sindaca di Berlino Franziska Giffey (convinta di parlare con il collega di Kiev Vitali Klitschko), il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez (anche lui contattato da un sedicente leader africano), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e persino sir Elton John, che nel 2015 ricevette la telefonata di un finto Vladimir Putin che gli chiedeva di discutere dei diritti degli omosessuali.

Resta un mistero come i due, entrambi con un passato da giornalisti, riescano a trovare agilmente i contatti telefonici di leader mondiali e vip. Qualcuno, in passato, li ha accusati di avere rapporti con i servizi segreti russi, ma loro hanno sempre negato.