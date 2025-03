L'Onu, le 4 linee di difesa dell'Ucraina, le forze in campo e il ruolo della Cina: tutti i nodi della trattativa

Sono iniziati a Riad i colloqui tra la delegazione russa e quella statunitense per raggiungere un accordo di cessate il fuoco in Ucraina. Mentre la Cina smentisce che le sue truppe possano partecipare a un'operazione di peacekeeping, a tregua raggiunta. "Sono notizie del tutto false, la posizione della Cina sulla crisi in Ucraina resta coerente e inequivocabile", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri. Intanto prende forma in maniera rapida e costante l'ipotesi di un'operazione di peacekeeping sotto egida Onu da mettere in campo dopo la tregua a tutela dell'Ucraina. Le linee di interposizione sarebbero quattro, con i caschi blu delle Nazioni Unite sul terreno più vulnerabile ad una rottura della tregua e il backstop degli Stati Uniti come conditio sine qua non per la riuscita dell'iniziativa. Ma al momento si tratta di un'ipotesi sulla quale ci sarà molto da lavorare, sia per quanti riguarda i dettagli che nella forma semantica delle eventuali missioni