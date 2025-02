Ucraina, il fact checking della Bbc alle tesi di Trump (che rispecchiano quelle del Cremlino)

E' un fuoco di fila quello che Donald Trump riserva a Volodymyr Zelensky, tanto che il presidente ucraino accusa l'alleato principale del suo Paese di "vivere in uno spazio di disinformazione" creato dalla Russia. Nel giorno dei primi colloqui in tre anni tra Russia e Usa, ieri sera il presidente Usa ha fatto affermazioni sulla guerra in Ucraina che sembrano rispecchiare le tesi principali promosse dal Cremlino sul conflitto.

"Un dittatore" che non convoca elezioni e "ha fatto un pessimo lavoro", è l'attacco di Trump a Zelensky, in una delle critiche pubbliche più dure contro l'alleato. Anche il presidente ucraino ha risposto a tono ccusando Trump di "vivere in uno spazio di disinformazione". La Bbc ha verificato le affermazioni del tycoon.