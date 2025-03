Quali sono le crisi del nuovo mondo: tutti i focolai dell'instabilità

Roma, 11 marzo 2025 - Il mondo sembra in preda a una crisi di nervi . Colpa di Donald Trump e delle sue ambizioni da autocrate, dirà qualcuno. Altri se la prenderanno con l'autocrate fatto e finito, cioè Vladimir Putin . Schema vintage da guerra fredda. Vecchio e falso. Anche perché è saltato puro il coperchio del Medio Oriente , e la Cina minaccia di scatenare il terremoto nell'Indo -Pacifico . Che cosa sta accadendo, dunque? Papa Francesco la chiama " guerra mondiale a pezzetti ".

Di sicuro i focolai di crisi incendiano il globo terracqueo a ogni latitudine. Al di là delle ragioni locali, c'è un motivo nuovo. E profondo. Le nazioni non credono più all'egemonia americana . Non tutte, almeno. Di certo non ci crede il governo di Pechino, che continua a minacciare l'indipendenza di Taiwan . Non tanto per mettere le mani su quella che alcuni chiamano Repubblica di Cina, quanto per prendere il controllo delle rotte commerciali dell' Indo-Pacifico , che proprio nelle acque di Formosa trovano una crocevia decisiva. Un progetto che non piace affatto agli attuali gendarmi del traffico marittimo internazionale, cioè gli Stati Uniti .

L' America , peraltro, vive una crisi d'identità, soffre le fatiche di un impero dalle dimensioni colossali. Per questo chiede agli 'alleati' europei di pensare da sé alla loro sicurezza; vuole disimpegnarsi dal conflitto ucraino ed esige stabilità in Medio Oriente. In geopolitica, come nella vita, si affronta un solo nemico alla volta. E quel nemico, per Washington, si chiama Cina . Dunque, l'imperativo è far fallire il matrimonio d'interesse Mosca-Pechino. Dopotutto, Vladimir Putin preferisce flirtare con l'amico Donald che perire soffocato dal Dragone.

In questo scenario l' Europa si scopre sola, e l'orso russo prova ad approfittarne. Succede in Romania , Paese di frontiera, dove le infiltrazioni russe turbano le presidenziali. In Medio Oriente il caos assume la forma della guerra, più o meno sanguinosa, tra Gaza , Libano e Siria . È lì che le potenze, regionali e globali, hanno scelto di misurare le proprie forze. Per forgiare nel sangue e nel fuoco il nuovo ordine mondiale.