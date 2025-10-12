Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas: dal pianista jazz ai soldati Idf

Tel Aviv, 12ottobre 2025 - Stanno per tornare a casa gli ostaggi rapiti da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023 al Festival Nova, nel sud di Israele. Dopo 737 giorni di prigionia - in codizioni disperate, nascosti tra i tunnel e le macerie di Gaza - sono 48 i nomi sulla lista di Netanyahu, consegnata ai mediatori alla stipula dell'accordo di pace in Egitto. Si pensa siano almeno 20 gli ostaggi ancora in vita, tra i deceduti c'è anche il corpo di un soldato di Tsahal ucciso nel 2024.

Le autorità israeliane hanno stabilito che almeno 25 degli ostaggi sono stati assassinati il 7 ottobre 2023 o durante la prigionia nella Striscia. La maggior parte degli ostaggi vivi sono stati portati via dal rave nella foresta di Be'eri, altri dai kibbutz, mentre i restanti sono soldati.

Gli ostaggi morti, secondo l'accordo siglato a Sharm el Sheik, Hamas dovrà restituire anche i corpi degli ostaggi portati a Gaza già morti o uccisi sul posto, ma non entro 72 ore come è stato stabilito per i vivi. Tra i rapiti deceduti ci sono soldati, un tassista, l'autista di un'ambulanza, abitanti dei kibbutz, tra cui diversi erano anziani (da 75 a 86 anni) e una donna, Inbar Haiman, 27 anni, uccisa al Festival.