Raffaele Marmo
Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas: dal pianista jazz ai soldati Idf
12 ott 2025
PATRIZIA TOSSI
Esteri
Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas: dal pianista jazz ai soldati Idf

Sono 48 i nomi sulla lista consegnata dai mediatori in Egitto, solo 20 quelli rimasti in vita. Tra i deceduti, solo una donna

In una combo i 20 ostaggi israeliani che si suppone siano ancora vivi. prima fila in alto da sin. : Matan Angrest / Nimrod Cohen / Gali Berman / Ariel Cunio /Ziv Berman; seconda fila - da sin. David Cunio / Elkana Bohbo / Evyatar David / Matan Zangauker / Bar Abraham Kupershtein; terza fila - da sin. : Alon Ohel / Rom Braslavski / Guy Gilboa-Dalal / Yosef-Chaim Ohana / Maxim Herkin; quarta fila - da sin. : Eitan Horn / Eitan Abraham Mor /Segev Kalfon / Omri Miran / Avinatan Or. ANSA +++ NPK +++

Tel Aviv, 12ottobre 2025 - Stanno per tornare a casa gli ostaggi rapiti da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023 al Festival Nova, nel sud di Israele. Dopo 737 giorni di prigionia - in codizioni disperate, nascosti tra i tunnel e le macerie di Gaza - sono 48 i nomi sulla lista di Netanyahu, consegnata ai mediatori alla stipula dell'accordo di pace in Egitto. Si pensa siano almeno 20 gli ostaggi ancora in vita, tra i deceduti c'è anche il corpo di un soldato di Tsahal ucciso nel 2024.  

Le autorità israeliane hanno stabilito che almeno 25 degli ostaggi sono stati assassinati il 7 ottobre 2023 o durante la prigionia nella Striscia. La maggior parte degli ostaggi vivi sono stati portati via dal rave nella foresta di Be'eri, altri dai kibbutz, mentre i restanti sono soldati.

Gli ostaggi morti, secondo l'accordo siglato a Sharm el Sheik, Hamas dovrà restituire anche i corpi degli ostaggi portati a Gaza già morti o uccisi sul posto, ma non entro 72 ore come è stato stabilito per i vivi. Tra i rapiti deceduti ci sono soldati, un tassista, l'autista di un'ambulanza, abitanti dei kibbutz, tra cui diversi erano anziani (da 75 a 86 anni) e una donna, Inbar Haiman, 27 anni, uccisa al Festival.

