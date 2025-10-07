Missili Tomahawk all'Ucraina: i 2mila obiettivi russi nel mirino, i timori Usa, l'ira di Mosca

Sui missili Tomahawk a lungo raggio all'Ucraina il presidente americano Donald Trump ha deciso, ma restano diverse incognite, perché si tratta di uno strumento piuttosto rilevante. La consegna a Kiev potrebbe infliggere infatti danni significativi alle strutture che riforniscono l'esercito russo e incidere in maniera importante sul corso della guerra. In particolare, potrebbero essere presi di mira l'impianto di produzione di droni di Shahed e numerosi aeroporti militari. I missili Tomahawk richiesti da Zelensky a Trump sono disponibili in varianti con una gittata di 2.500 e 1.600 chilometri. Gli esperti del gruppo di ricerca americano Institute for the Study of War (Isw) hanno calcolato che i primi avrebbero nel loro raggio d'azione almeno 1.945 installazioni militari russe, mentre i secondi ne avrebbero almeno 1.655. Isw, come riporta il Moscow Times, ritiene che l'Ucraina potrebbe probabilmente interrompere le operazioni dell'esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive.