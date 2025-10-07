Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Esteri
Missili Tomahawk all'Ucraina: i 2mila obiettivi russi nel mirino, i timori Usa, l'ira di Mosca
7 ott 2025
7 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Missili Tomahawk all'Ucraina: i 2mila obiettivi russi nel mirino, i timori Usa, l'ira di Mosca

L'Isw ritiene che Kiev potrebbe interrompere le operazioni dell'esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive

Un missile Tomahawk in una foto d'archivio (Afp)

Sui missili Tomahawk a lungo raggio all'Ucraina il presidente americano Donald Trump ha deciso, ma restano diverse incognite, perché si tratta di uno strumento piuttosto rilevante. La consegna a Kiev potrebbe infliggere infatti danni significativi alle strutture che riforniscono l'esercito russo e incidere in maniera importante sul corso della guerra. In particolare, potrebbero essere presi di mira l'impianto di produzione di droni di Shahed e numerosi aeroporti militari. I missili Tomahawk richiesti da Zelensky a Trump sono disponibili in varianti con una gittata di 2.500 e 1.600 chilometri. Gli esperti del gruppo di ricerca americano Institute for the Study of War (Isw) hanno calcolato che i primi avrebbero nel loro raggio d'azione almeno 1.945 installazioni militari russe, mentre i secondi ne avrebbero almeno 1.655. Isw, come riporta il Moscow Times, ritiene che l'Ucraina potrebbe probabilmente interrompere le operazioni dell'esercito russo al fronte prendendo di mira le retrovie che lo riforniscono di armi e supportano le operazioni offensive. 

