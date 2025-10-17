Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciBtp ValoreMeloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
EsteriManovra, le misure per le imprese: interventi per quattro miliardi
17 ott 2025
ANTONIO TROISE
Esteri
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Manovra, le misure per le imprese: interventi per quattro miliardi

2

Gli incentivi: addio all’Ires premiale

3

Fisco, le novità. Tornano i super ammortamenti

4

Sud. Zes e decontribuzioni

5

Giovani. Aiuti per assunzioni e startup

  1. Home
  2. Esteri
  3. Manovra, le misure per le imprese: interventi per quattro miliardi

Manovra, le misure per le imprese: interventi per quattro miliardi

Una cifra dimezzata rispetto alle richieste di Confindustria per coprire gli incentivi in scadenza. Fumata nera sulla Zona economica speciale: non si potrà estendere dal Sud a tutta Italia

Manovra, gli incentivi per le imprese

Roma, 17 ottobre 2025 - Per le imprese la manovra 2026 prevede un pacchetto di misure da 4 miliardi di euro. Un primo passo rispetto alla richiesta arrivata da Confindustria di un piano industriale molto più corposo, almeno 8 miliardi di euro, se non altro per prorogare gli incentivi e le agevolazioni in scadenza a fine 2025.

Nel mirino degli industriali, fin dalle prime discussioni sulla manovra, erano entrati soprattutto gli incentivi di ‘Transizione 5.0’, fortemente orientati al green e che hanno avuto una partenza piuttosto stentata. Solo quest’anno si è infatti arrivati a una media di 300 milioni al mese di erogazioni e si riuscirà a spendere nel 2025 solo 3 dei 6 miliardi a disposizione. Da qui l’idea di riutilizzare il tesoretto per tornare al vecchio sistema dell’iper e del super ammortamento, con forti deduzioni fiscali per le imprese che decidono di ammodernare gli impianti.

Il nuovo incentivo, attualmente allo studio del ministero delle Imprese, non dovrebbe avere quei vincoli legati alla transizione ecologica che hanno complicato il percorso degli attuali sostegni alle imprese e, soprattutto, avrebbe il grande vantaggio di essere “automatico”, senza sottostare alle lungaggini delle attuali procedure. In compenso, le imprese dovranno fare a meno della cosiddetta Ires premiale. Mentre difficilmente potrà passare l’idea di estendere la Zona Economica Speciale dal Mezzogiorno a tutto il Paese: costerebbe troppo e, soprattutto, non creerebbe quelle condizioni di vantaggio necessarie per sviluppare le aree più deboli.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Manovra, accordo in extremis dopo la battaglia Lega-Forza Italia sulle banche. Tajani esulta: “Niente tassa sovietica sugli extraprofitti”
Articolo
Manovra, rinnovi contrattuali detassati del 10%. Le ultime novità su fisco, imprese, case e famiglia

© Riproduzione riservata