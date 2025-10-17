Manovra, le misure per le imprese: interventi per quattro miliardi

Roma, 17 ottobre 2025 - Per le imprese la manovra 2026 prevede un pacchetto di misure da 4 miliardi di euro. Un primo passo rispetto alla richiesta arrivata da Confindustria di un piano industriale molto più corposo, almeno 8 miliardi di euro, se non altro per prorogare gli incentivi e le agevolazioni in scadenza a fine 2025.

Nel mirino degli industriali, fin dalle prime discussioni sulla manovra, erano entrati soprattutto gli incentivi di ‘Transizione 5.0’, fortemente orientati al green e che hanno avuto una partenza piuttosto stentata. Solo quest’anno si è infatti arrivati a una media di 300 milioni al mese di erogazioni e si riuscirà a spendere nel 2025 solo 3 dei 6 miliardi a disposizione. Da qui l’idea di riutilizzare il tesoretto per tornare al vecchio sistema dell’iper e del super ammortamento, con forti deduzioni fiscali per le imprese che decidono di ammodernare gli impianti.

Il nuovo incentivo, attualmente allo studio del ministero delle Imprese, non dovrebbe avere quei vincoli legati alla transizione ecologica che hanno complicato il percorso degli attuali sostegni alle imprese e, soprattutto, avrebbe il grande vantaggio di essere “automatico”, senza sottostare alle lungaggini delle attuali procedure. In compenso, le imprese dovranno fare a meno della cosiddetta Ires premiale. Mentre difficilmente potrà passare l’idea di estendere la Zona Economica Speciale dal Mezzogiorno a tutto il Paese: costerebbe troppo e, soprattutto, non creerebbe quelle condizioni di vantaggio necessarie per sviluppare le aree più deboli.