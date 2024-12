Kate Middleton con i reali alla messa di Natale, l'abbraccio della gente

Londra, 25 dicembre 2024 - Non è mancata al tradizionale appuntamento di Natale Kate Middleton. La principessa del Galles, reduce da un anno duro dopo un'operazione all'addome e la diagnosi di cancro, è apparsa in forma davanti alla chiesa di St. Mary Magdalene, a Sandringham, dove la famiglia reale è solita partecipare alla messa del 25 dicembre. Con lei c'era il marito ed erede al trono d'Inghilterra William e i tre figli, i principini George, Charlotte e Louis. Presenti, com'era atteso il Re Carlo III e la regina Camilla, accompagnati anche dalla principessa Anna, il principe Edward e Sophie, duchessa di Edimburgo. Assente, invece, il duca di York, il principe Andrea, travolto dall'ennesimo scandalo (dopo il caso della frequentazione con Jeffrey Epstein - arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni - ora è accusato di aver abboccato all'esca di una spia cinese che puntava a farsi strada fra l'establishment del Regno Unito)