Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
EsteriGaza, ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu
23 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Gaza, ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu

2

1 - L'età dell'oro americana

3

2 - Hamas, Gaza, gli ostaggi

4

3 - La Nato, l'Ue e la guerra in Ucraina

5

4 - Cambiamento climatico

6

5 - Ue e immigrazione

7

6 - Il sindaco Londra

8

7- Le armi biologiche

9

8 - I dazi

  1. Home
  2. Esteri
  3. Gaza, ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu

Gaza, ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu

Il presidente Usa ha parlato 57 minuti all'Assemblea generale: un discorso che è un atto d'accusa contro Unione Europea, Nato e le stesse Nazioni Unite. L'America invece vive, grazie a lui, un' "età dell'oro". Ecco i passaggi più salienti del suo intervento

Trump parla all'Assemblea generale dell'Onu (Afp via Ansa)

New York, 23 settembre 2025 - Nato e Unione europea "finanziano" una guerra contro se stessi. I Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina "prolungano il conflitto a Gaza". Le Nazioni Unite "fomentano l'immigrazione illegale" in Europa che è "invasa di stranieri" e sta andando "verso l'inferno". Nel suo discorso di 57 minuti all'Assemblea generale dell'Onu, il primo del suo secondo mandato, Donald Trump ne ha per tutti. Lui, invece, "ha messo la fine a sette guerre". Da solo, perché le Nazioni Unite "non mi hanno aiutato". Ha riportato l'America all'"età dell'oro", dopo anni di crisi provocata  da "Sleepy Joe" (l'"addormentato" Biden), che ora vanta "l'economia, i confini, l'esercito, più potenti del mondo". Tra le cause perorare dal tycoon, la lotta alle armi biologiche ma anche alla politica ambientalista. "Il cambiamento climatico è la più grossa truffa della storia. Con me gli Usa sono usciti dall'accordo 'fake' di Parigi"

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Trump all’Onu: “Le temperature si raffreddano e le pale eoliche arrugginiscono. Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondo”
Articolo
Macron, bloccato dalla polizia a New York, chiama Trump per protestare. Poi va a piedi

© Riproduzione riservata