Gaza, ucraina, migranti e clima: cosa ha detto Trump all'Onu

New York, 23 settembre 2025 - Nato e Unione europea "finanziano" una guerra contro se stessi. I Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina "prolungano il conflitto a Gaza". Le Nazioni Unite "fomentano l'immigrazione illegale" in Europa che è "invasa di stranieri" e sta andando "verso l'inferno". Nel suo discorso di 57 minuti all'Assemblea generale dell'Onu, il primo del suo secondo mandato, Donald Trump ne ha per tutti. Lui, invece, "ha messo la fine a sette guerre". Da solo, perché le Nazioni Unite "non mi hanno aiutato". Ha riportato l'America all'"età dell'oro", dopo anni di crisi provocata da "Sleepy Joe" (l'"addormentato" Biden), che ora vanta "l'economia, i confini, l'esercito, più potenti del mondo". Tra le cause perorare dal tycoon, la lotta alle armi biologiche ma anche alla politica ambientalista. "Il cambiamento climatico è la più grossa truffa della storia. Con me gli Usa sono usciti dall'accordo 'fake' di Parigi"