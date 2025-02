La classifica dei migliori ospedali al mondo: cinque italiani nella top 100. La graduatoria 2025 di Newsweek

New York, 26 febbraio 2025 - Quattro dei primi 10 ospedali al mondo sono statunitensi secondo la classifica stilata da Newsweek con Statista: un elenco di 2.400 strutture di 30 Paesi, ordinate gerarchicamente, dal migliore al peggiore. Tra i parametri presi in considerazione per stilare la graduatoria ci sono i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale è stato calcolato in base a un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e anche su dati pubblici provenienti da questionari di valutazione post-ricovero dei pazienti circa la loro soddisfazione generale. Al top la Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. Tra i primi 100, cinque sono italiani. Nei best 250 altri 8 nosocomi del nostro territorio.