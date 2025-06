L'Iran prima e dopo l'attacco con la bomba MOP: le immagini satellitari

La società statunitense Maxar Technologies ha mostrato le immagini del sito nucleare di Fordow, in Iran, prima e dopo il raid. Il segretario americano alla Difesa Pete Hegseth, ha confermato che per la pima volta sono state usate le MOP "spaccabunker", fondamentali riuscire a raggiungere e distruggere un impianto sotterraneo in profondità come Fordow. Le immagini mostrano anche i danni subiti nei siti di Natanz e Isfahan, e negati dalle autorità iraniane. Le bombe GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) soprannome 'bunker buster', del peso di 13,6 tonnellate e con 6 tonnellate di esplosivo. Sono caratterizzata dall'involucro esterno estremamente resistente, il 'guscio', che deve sostenere l'impatto e sfruttare il peso per penetrare in profondità. Ma L'esplosivo utilizzato non entrare in funzione immediatamente, ma detona solo quando la bomba arriva nel sottosuolo. Possono colpire fino a 60 metri di profondità