Regno Unito, sei bimbi morti di scarlattina. "Genitori fate attenzione ai sintomi"

Londra, 3 dicembre 2022 - Allerta nel Regno Unito: da settembre sei bambini (sotto i 10 anni) sono morti in seguito a gravi infezioni di streptococco A, il batterio normalmente all'origine della scarlattina. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria (UKHSA) ha chiesto dunque ai genitori di prestare attenzione a eventuali sintomi che dovessero insorgere nei propri figli e, nel caso, a cercare immediata assistenza medica prima che l'infezioni si aggravi.

I sintomi includono mal di gola, febbre e infezioni cutanee minori. Nella maggior parte dei casi è sufficiente una cura con antibiotici per guarire. Ma in rari casi lo streptococco A può diventare una malattia grave, ecco perché chiunque abbia febbre alta, forti dolori muscolari, dolore in una zona del corpo, vomito o diarrea inspiegabili dovrebbe cercare assistenza medica urgente.

"Quest'anno stiamo assistendo a un numero maggiore di casi di streptococco di gruppo A rispetto al solito", ha dichiarato in una nota il dottor Colin Brown, vicedirettore dell'UKHSA, rimarcando che di solito questi batteri causano "una lieve infezioni". "In circostanze molto rare, questo batterio può entrare nel flusso sanguigno e causare una grave malattia chiamata streptococco di gruppo A invasivo (iGAS)", ha aggiunto, ribadendo l'importanza che "i genitori stiano attenti ai sintomi e si rivolgano a un medico il più rapidamente possibile in modo che il loro bambino possa essere curato e possiamo impedire che l'infezione diventi grave".

L'ultimo episodio di infezioni da streptococco A risale al 2017-2018 e aveva provocato quattro decessi. Secondo i medici non ci sono prove dell'emergere di un nuovo ceppo, l'aumento dei contagi sembra piuttosto dovuto a una maggiore circolazione del microrganismo anche in seguito alla piena ripresa della vita sociale dopo gli anni di restrizioni anti Covid. In dieci settimane (nel periodo tra il 12 settembre e il 20 novembre) l'agenzia sanitaria britannica 4.622 casi di scarlattina, di cui ben 851 tra il 14 e il 20 novembre. Numeri decisamente alti se confrontati con la media dei 1.264 casi registrati nello stesso periodo nei cinque anni precedenti.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, cinque delle piccole vittime vivevano in Inghilterra, una nel Galles.