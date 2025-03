Scala il Big Ben con la bandiera della Palestina e posta i video. Il suo gruppo intanto scrive: "Gaza non è in vendita” sul campo da golf di Trump

Roma, 8 marzo 2025 - Un uomo si è arrampicato sul Big Ben a Londra con la bandiera della palestina, e mentre sta trattando con polizia e vigili del fuoco che vogliono farlo desistere, come mostrano le immagini che giungono da Londra, l'attivista, presumibilmente del gruppo Palestine Action, sta postando sui social in video le sue rivendicazioni.

Gli agenti sono stati chiamati stamane da diverse persone che segnalavano a Westminster una persona che stava scalando la torre che ospita il Big Ben. "Alle 7:24 di sabato 8 marzo gli agenti sono stati allertati di un uomo che si arrampicava sulla Elizabeth Tower presso le Houses of Parliament. Gli agenti sono sul posto e stanno lavorando per portare l'incidente a una conclusione sicura. Sono assistiti dai vigili del fuoco e dal servizio ambulanze", ha riferito un portavoce della Metropolitan Police (Met) di Londra.

Un uomo si è arrampicato sulla Elizabeth Tower con la bandiera della palestina. Nel ritaglio il gruppo Palestine Action ha rivendicato di aver scritto "Gaza non è in vendita" sul campo da golf Turnberry di Donald Trump in Scozia

L'attivista è salito a piedi nudi e si trova su una sporgenza a diversi metri di altezza sulla Elizabeth Tower con una bandiera palestinese in mano. Tre vigili del fuoco londinesi stanno trattando con lui da una piattaforma aerea portata alla sua altezza. Nella zona la folla che osserva è tenuta a distanza da un cordone di polizia.

Il gruppo Palestine Action ha rivendicato anche di aver scritto "Gaza non è in vendita" sul campo da golf Turnberry di Donald Trump in Scozia, condividendo un'immagine con la scritta: "Mentre Trump tenta di trattare Gaza come una sua proprietà, dovrebbe sapere che la sua stessa proprietà è a portata di mano".