Sarkozy e i soldi di Gheddafi, l’ex presidente condannato a 5 anni per associazione a delinquere. “Ma nessuna prova di corruzione”

Parigi, 25 settembre 2025 – Sarkozy, primo capo di Stato francese condannato dalla giustizia (nel 2024 per il caso Bismuth), è tornato in tribunale giovedì 25 settembre per la sentenza relativa al caso dei presunti finanziamenti libici della campagna elettorale del 2007. La giudice Nathalie Gavarino ha ritenuto Sarkozy colpevole di associazione a delinquere per aver “permesso che i suoi stretti collaboratori […] agissero al fine di ottenere sostegni finanziari” dal regime libico. Ha inoltre sottolineato che i suoi uomini di fiducia avrebbero agito “in suo nome e sotto la sua autorità”. La pena è di 5 anni di carcere. Non ci sarebbero prove che i fondi libici siano arrivati alla campagna di Sarkozy. L’ex presidente è stato infatti assolto dall’accusa di corruzione e da quelle di ricettazione, appropriazione indebita di fondi pubblici.

Dalla visita in Libia al trionfo del 2007

I fatti risalgono al 2005, quando Nicolas Sarkozy, allora ministro dell’Interno e presidente del partito di centrodestra UMP, si recò in Libia per incontrare Muammar Gheddafi. In quell’occasione, secondo l’accusa, Sarkozy avrebbe chiesto un sostegno economico al regime per finanziare la campagna elettorale del 2007, coprendo le spese dello staff, l’affitto delle grandi sale per i meeting, la stampa di materiale elettorale... Nei mesi successivi, Claude Guéant – diventato ministro dell’Interno nel 2011 – e Brice Hortefeux – ministro del Lavoro e successivamente dell’Interno durante la presidenza Sarkozy – avrebbero incontrato a Tripoli alcuni intermediari del regime libico, tra cui Abdallah Senoussi, cognato del dittatore. A questo periodo risalgono anche i versamenti di diversi milioni di euro dalla Libia verso un conto off-shore gestito dall’uomo d’affari Ziad Takieddine, vicino a Sarkozy e Guéant. Il tribunale ha riconosciuto l'esistenza di "fondi dalla Libia giunti in Francia nel 2006", senza riuscire però a stabilire un legame con la campagna elettorale di Sarkozy dell'anno successivo. L’inchiesta, durata oltre dieci anni e condotta dal Parquet national financier (PNF), ipotizzava infatti un finanziamento di circa 50 milioni di euro, basandosi su un documento libico firmato da Moussa Koussa, pubblicato nel 2012 dalla piattaforma d'inchiesta Mediapart. Documento inutilizzabile come prova, perché ritenuto “probabilmente un falso” dai magistrati.

Secondo la procura, Sarkozy avrebbe promesso a Gheddafi un allentamento delle sanzioni e una riabilitazione della sua immagine internazionale. Nel dicembre 2007, pochi mesi dopo la vittoria elettorale, il presidente francese accolse con tutti gli onori Gheddafi all’Eliseo. Nel 2011 arriva il voltafaccia: la Francia, insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito, conduce un’operazione militare in Libia in concomitanza con la rivoluzione popolare, che portano alla morte del dittatore.

La pena richiesta e le condanne

Al termine del processo, il 27 marzo 2025, il PNF aveva richiesto per Nicolas Sarkozy una condanna a sette anni di carcere, una multa di 300.000 euro e cinque anni di ineleggibilità.

I suoi collaboratori più stretti, Claude Guéant e Brice Hortefeux, sono stati condannati rispettivamente per traffico d’influenze e corruzione passiva – 500.000 euro ricevuti a marzo 2008 - e associazione a delinquere. Sono cadute invece le accuse per l’uomo d’affari Ziad Takieddine, arrestato nel 2011 all’aeroporto parigino di Le Bourget con una valigia contentente 1,5 milioni di euro in contanti e mancato il 23 settembre. Assolti Ahmed Salem Bughsa, Edouard Ullmo e Eric Woerth, il tesoriere della campagna elettorale del 2007.

Nonostante la condanna, Sarkozy,accompagnato dalla moglie Carla Bruni e dal figlio Louis Sarkozy, non lascia l’aula in manette. La presidente del tribunale ha emesso "un ordine di carcerazione", una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica, ma che sarà "differito". Probabilmente non finirà mai in prigione. L’ex presidente, che continua a proclamarsi innocente, potrà infatti ricorrere in appello. In caso di condanna definitiva, la legge prevede comunque la possibilità di libertà condizionale, poiché ha superato i 70 anni di età. Sarkozy era già stato condannato dalla Corte di cassazione nel dicembre 2024 a tre anni di reclusione per traffico d’influenze nel caso “Bismuth”, scontando due mesi con il braccialetto elettronico.