Sarkozy e quella prima notte in carcere: gli insulti dei detenuti, l’isolamento e la tv

Roma, 22 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy, il primo presidente francese incarcerato della storia, ha trascorso la sua prima notte nel carcere della Santé. A fargli compagnia, nella cella adiacente, due agenti di polizia messi a disposizione dodici ore al giorno dal ministro dell’Interno e già prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nuñez: “È ovviamente un cittadino come gli altri, ma ci sono minacce un più importanti che pesano sull’ex presidente della Repubblica. La decisione è stata presa e applicata immediatamente”, ha spiegato il ministro ai microfoni della radio francese Europe 1.

Nicolas Sarkozy mano nella mano con Carla Bruni al suo arrivo in carcere

Senza contare che l’ex presidente sarà seguito in ogni suo spostamento da una guardia penitenziaria. “Tutto fuorché un trattamento di favore”, ha voluto precisare Christophe Ingrain, uno degli avvocati di Sarkozy e tra i primi ad averlo visitato. Jean-Michel Darrois, l’altro legale di Sarkozy, ha fornito ai giornalisti qualche dettaglio sulle prime 24 ore trascorse in prigione: “Ha fatto sport e oggi ha cominciato a scrivere il suo libro […] dopo un breve incontro con Carla Bruni”.

Una cella del carcere di Santè a Parigi

Un detenuto diverso dagli altri

Per quanto sicuro, il carcere della Santé, rinnovato nel 2019 e che non vede un’evasione da 40 anni, ospita quasi il doppio dei detenuti previsti: il tasso di sovraffollamento è del 191%. Per evitare di condividere la cella con un altro prigioniero, Sarkozy è stato quindi posto in isolamento e non nella sezione delle “persone vulnerabili” - ribattezzato impropriamente il “quartiere VIP”, dove si trovano i detenuti mediatizzati, tra cui ex politici, ma anche trafficanti di droga e soggetti coinvolti nella lotta contro il terrorismo.

L’ex presidente dispone quindi di una cella singola di circa nove metri quadrati, dotata di un letto, i servizi igienici, un fornello elettrico, un frigo, una scrivania, una televisione e una finestra. Nonostante ciò, l’ambiente della prigione è particolarmente rumoroso e caotico: per Nicolas Sarkozy, insultato nella notte dagli altri detenuti – “Oh Sarkozy, *****, svegliati!” - non sarà semplice scrivere né trovare ispirazione dai libri che ha portato con sé: una biografia di Gesù scritta dallo storico Jean-Christian Petitfils, il celebre romanzo di Dumas ‘Il Conte di Montecristo’ e una raccolta di lettere scritte da Alfred Dreyfus, scritte durante l’esilio all’Isola del Diavolo.

Titoli che tradiscono il sentimento di ingiustizia profonda risentito dall’ex presidente, condannato per associazione a delinquere nel caso dei soldi di Gheddafi e coinvolto in una mezza dozzina di altri casi, alcuni dei quali non ancora risolti dalla giustizia francese.

Secondo Christophe Ingrain, che ha fatto domanda di rimessa in libertà al ministero dell’Interno, Nicolas Sarkozy trascorrerà circa un mese in carcere.