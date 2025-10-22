Sarkozy, una vita da romanzo (anche in carcere). E si paragona al Conte di Montecristo

Parigi, 22 ottobre 2025 – Ai predecessori non andò benissimo. Salvo errori, gli ultimi capi di Stato francesi a finire al fresco furono Luigi XVI al Tempio e il maresciallo Pétain all’île d’Yeu. Il primo ne uscì solo per andare alla ghigliottina, il secondo, agonizzante, all’ospedale. A Nicolas Sarkozy è toccata la Santé, ma dovrebbe restarci poco, dato che lo scarcereranno nel giro di qualche settimana.

Nicholas Sarkozy abbraccia la moglie Carla Bruni prima di consegnarsi in carcere (Afp via Ansa)

L’ingresso nel carcere dell’ex presidente e neo galeotto, però, si è svolto in grande stile, con Carlà nella parte di Maria Antonietta, uno dei figli che gli organizza la manifestazione di sostegno in attesa di portargli le arance, e i sostenitori in piazza come i “grognards” della Grande Armée nel cortile di Fontainebleau, quando Napoleone, che per la verità con Sarkò ha in comune soltanto l’altezza, partì per il suo primo esilio modello Club Med, insomma l’Elba.

Carla Bruni saluta il marito Nicholas Sarkozy che sta per essere incarcerato (Afp)

I giornali francesi rigurgitano di descrizioni della cella (ma le fonti divergono: nove o undici metri quadrati?), del severissimo regolamento, del coltello e della forchetta che Sarkozy può portarsi purché con le punte arrotondate, dello sciarpone di un metro di lunghezza per combattere il freddo e dei tappi per le orecchie perché, pare, lo Spielberg della République è rumorosissimo. Il vitto è descritto da tutti come “immangiabile”, senz’altro peggio dei piatti freddi serviti ai giornalisti all’Eliseo (ai miei tempi, si mangiava molto meglio dal primo ministro, a Matignon).

Ma quello che affascina davvero sono le scelte letterarie di Sarkò che peraltro, a differenza di alcuni suoi predecessori, non è un intellettuale e, diversamente da quasi tutti, non ha mai fatto finta di esserlo. Può portarsi tre libri. E ha fatto sapere che sono Il conte di Montecristo, in due volumi perché Alexandre Dumas padre non era esattamente sintetico, e Jésus, una biografia di Jean-Christian Petitfils. Costui è una di quelle curiose figure francesi di banchieri o altri manager che a un certo punto si mettono a fare gli storici, nel caso di Petitfils soprattutto del Grand Siècle: confesso di aver letto, di suo, solo la biografia del Reggente (Filippo, duca d’Orléans, cugino di Luigi XIV e reggente durante la minore età del XV), che ho trovato ottima. Che Sarkò abbia scelto proprio quella di Cristo può voler dire o che si identifica nel più grande perseguitato della storia oppure che è imminente una svolta mistica, una conversione sulla via della Santé.

Nicholas Sarkozy esce di casa con la moglie Carla Bruni per consegnarsi in carcere (Afp via Ansa)

Quanto al Conte di Montecristo, è la storia di Edmond Dantès, rinchiuso nel Castello d’If per quattordici anni in seguito a false accuse prima di riuscire a evadere e a diventare ricco grazie a un compagno di sventura, l’abate Faria. Quello che preoccupa è il seguito, perché Dantès passa il resto della sua vita a distruggere quella di chi l’ha messo nei guai. Insomma, potrebbe essere l’annuncio di un Sarkò 2, la vendetta. Il resto alla prossima puntata, come si concludevano sui giornali i capitoli dei romanzi d’appendice come quelli di Dumas. Del resto, proprio Sarkozy l’aveva detto a Le Figaro, prima di partire per le sue prigioni: “La mia vita è un romanzo”.