Sarkozy andrà in carcere

Un uomo distrutto, grigio in faccia, appoggiato alla moglie Carla Bruni che lo tiene per mano. Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce affranto dall’aula del tribunale di Parigi, dove ha ascoltato la sentenza (400 pagine di motivazione, 3 ore di lettura), e affronta la folla dei giornalisti per annunciare che si batterà "fino all’ultimo respiro" per dimostrare la sua innocenza. "Se i giudici vogliono assolutamente che io vada in prigione – dice – ci andrò, ma a testa alta. Se pensano di umiliarmi, sappiano che in realtà oggi hanno umiliato la Francia, l’immagine della Francia". Carla Bruni annuisce alle parole del marito, che tuttavia appaiono deboli, fiacche, quasi rassegnate.

Anche se il tribunale gli ha concesso temporaneamente di tornare a casa in stato di custodia preventiva, Sarkozy sa che tra poche settimane, forse anche prima di un mese, i gendarmi andranno a prenderlo e lo condurranno in manette nella prigione parigina della Santé. Il ricorso in Corte d’Appello, già presentato, non può in nessun modo impedire l’esecuzione della pena. E cinque anni sono lunghi, lunghissimi. Forse Nicolas Sarkozy non li passerà tutti in galera. Forse un paio saranno "condonati", nel senso che la detenzione (vista l’età) potrebbe essere sostituita dai domiciliari con braccialetto elettronico, come gli è già successo l’anno scorso, dopo la condanna per le intercettazioni legali. Ma lo choc resta comunque fortissimo, e l’umiliazione è per lui terribile: non è mai successo nella storia della Repubblica francese che un presidente fosse condannato e incarcerato.

-"Spetta ai francesi, che abbiano votato per me o no, valutare quel che è accaduto oggi, questa incredibile ingiustizia che mostra come l’odio non abbia più confini", dice Sarkozy mentre Carla Bruni accenna un sorriso pieno di stizza e strappa via la cuffia del microfono di Mediapart, il giornale investigativo che ha fatto esplodere il caso. Qual è stata la colpa? Assolto dall’accusa di ricettazione, appropriazione indebita, corruzione passiva e finanziamenti illegali, è rimasto il reato di associazione a delinquere. Secondo i giudici Sarkozy è colpevole di aver consentito ai suoi più fidati collaboratori di contattare – "a suo nome e sotto la sua diretta autorità" – il dittatore libico Gheddafi per ottenere finanziamenti illeciti in vista della campagna presidenziale 2007. Il tribunale non ha trovato la prova che fondi libici (si parla di 50 milioni di euro versati da Gheddafi) siano effettivamente pervenuti in Francia, ma non ha dubbi sul significato delle manovre condotte fin dal 2005 da due fedelissimi di Sarkozy, Claude Guéant e Brice Hortefeux. I due, condannati ieri rispettivamente a 6 e 2 anni di prigione, effettuarono molti viaggi in Libia per incontrare emissari di Gheddafi e ottenere fondi. Entrambi vennero poi nominati ministri (degli Interni e del Lavoro). Un premio? Per i magistrati Sarkozy non poteva non essere al corrente di quelle trasferte: ci fu dunque una "associazione a delinquere" cui il futuro presidente partecipò.

Il fatto che i soldi di Gheddafi siano serviti o no alla campagna elettorale è secondario: la cosa grave è che quei comportamenti – ha ribadito la Corte – sono tali da "minare la fiducia dei cittadini nei loro rappresentanti politici".