Sarkozy condannato a 3 anni di carcere (in appello): uno dovrà essere scontato

Roma, 17 maggio 2023 – Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di reclusione in appello per corruzione e traffico di influenze nella vicenda delle intercettazioni.

Secondo la corte parigina, uno dei tre anni dovrà essere scontato in detenzione. Condanna senza precedenti per un ex presidente, estesa anche al suo avvocato storico Thierry Herzog e all’ex alto magistrato Gilbert Azibert.

Anche in primo grado Sarkozy era stato condannato a 3 anni, tutti con la condizionale. L’ex presidente, che si è sempre dichiarato innocente, ha già annunciato che ricorrerà in Cassazione. Nel caso in cui venga confermata la pena, sconterà l’anno di carcere con il braccialetto elettronico.

La storia dell’inchiesta

L’ex presidente, 68 anni, non dovrebbe scontare la pena fino alla sentenza definitiva. Sarkozy - presidente dal 2007 al 2012 - è stato condannato nel 2021 per aver tentato di corrompere un magistrato, la prima volta nella storia francese moderna che un ex presidente veniva condannato per corruzione al carcere.