Sarah Ferguson snobba l’incoronazione: “Ho divorziato da Andrea”. Carlo III, party per gli esclusi

Roma, 18 aprile 2023 - Sarah Ferguson non parteciperà alla cerimonia di incoronazione di Carlo III semplicemente perché "è un'occasione di stato, ed essendo divorziata non penso che tu possa avere entrambe le cose", ha spiegato in un'intervista a ITV's Good Morning Britain. La duchessa di York 63enne ha svelato così quanto i sudditi britannici si stavano chiedendo da giorni. Fergie la rossa ha affermato di essere felice di essere divorziata, riporta il Daily Mail, dal principe Andrea, accusato di abusi sessuali da Virginia Giuffre nel caso che ha travolto Jeffrey Epstein ("I riflettori devono spegnersi" per permettere ad Andrea, "un uomo così buono", di "andare avanti con la sua vita").

Cosa avrebbe detto Diana di Harry e William

L'intervistatore le ha anche chiesto cosa avrebbe detto Lady Diana, lei che le era molto vicina, delle relazioni sentimentali di William e Harry. . "Diana era sempre fedele al suo cuore e avrebbe detto: 'I miei ragazzi hanno fatto davvero bene, sembrano così felici nelle loro unità familiari e hanno dei bellissimi bambini".

Party per gli esclusi

Ma chi non sarà presente il 6 maggio all'incoronazione nell'Abbazia di Westminster per problemi di posto (Solo duemila invitati), potrà partecipare al party che il re ha organizzato la sera prima a Buckingham palace, esclusivamente per loro. Sarah Ferguson non ha svelato se ci sarà, ma è probabile non manchi il 5 maggio al ricevimento meno formale.

E si tratterà proprio di questo, si scopre sul sito di Io Donna, con un buffet in piedi rigorosamente low cost come desidera il sovrano. Senza tirare tardi, come chiesto da Carlo, 74 anni, e Camilla, 75, per l'impegno del giorno seguente.

Inviti all’incoronazione scritti a mano

Intanto procedono spedite le operazioni di preparazione dell'incoronazione: tutti gli inviti spediti a reali e vip sono stati scritti a mano dai calligrafi di corte. Il più curioso è quello a Max Woosey, "il ragazzino nella tenda" che è riuscito a raccogliere più di 750mila sterline per un ospedale, il North Devon Hospice, dormendo per tre anni nella tenda piantata nel suo giardino.

Harry e Meghan nel ritratto di famiglia

Altra sorpresa, ma non troppo sapendo quanto Carlo III tenga alla pace tra i Windsor, è la decisione del sovrano di inserire fra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace in vista dell'incoronazione anche un ritratto di famiglia con i duchi 'fuggitivi' di Sussex.