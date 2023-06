Sarah Ferguson operata per un cancro al seno. L’appello della duchessa di York

Londra, 26 giugno 2023 – Si sta già riprendendo, secondo le fonti ufficiali, la duchessa di York Sarah Ferguson, che nei giorni scorsi si è sottoposta a un operazione chirurgica per rimuovere un cancro al seno.

La malattia improvvisa

La 63enne ex moglie del principe Andrea – terzogenito della regina Elisabetta e fratello dell’attuale sovrano –, come riferiscono gli ambienti di corte, è stata operata in una clinica privata di Londra, l’ospedale King Edward VII, dove è rimasta per qualche giorno prima di fare ritorno a casa. La stessa struttura era stata scelta negli anni per le cure di diversi reali, regina compresa.

La scoperta della malattia era avvenuta durante una mammografia di controllo. "A Sarah è stata recentemente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che è riuscito con successo”, aveva comunicato il suo portavoce al tabloid Mirror. La duchessa ha fatto sapere di sentirsi meglio, di essere fiduciosa nella guarigione e di provare “immensa gratitudine per lo staff medico” che le è stato accanto. Attualmente si trova in convalescenza a Windsor, nel Berkshire, nella casa in cui vive con l’ex marito. A prendersi cura di lei anche le due figlie, Beatrice ed Eugenia, quest’ultima diventata mamma da meno di un mese per la seconda volta.

Fergie negli anni ha mantenuto il titolo di duchessa ed è rimasta vicina alla famiglia reale nonostante il divorzio con il terzo figlio di Elisabetta II, caduto in disgrazia dopo essere stato coinvolto nello scandalo 'Epstein’ negli Stati Uniti.

L’appello della duchessa

Partendo dalla sua stessa esperienza, Sarah ha tenuto a rivolgere un appello a tutte le donne sull’importanza di effettuare controlli preventivi a cadenza regolare.

E lo ha fatto raccontando la sua vicenda in una puntata del suo podcast, ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’, realizzato in collaborazione con l’emittente tv e online TalkTv del gruppo di Rupert Murdoch. L’episodio era stato pre-registrato nei giorni scorsi, subito dopo la diagnosi ma prima dell’intervento.

Ferguson già da tempo è una sostenitrice del ‘Teenage Cancer Trust’. Nel 2021 si era recata in Polonia per visitare una clinica che ospita donne in ripresa dopo la mastectomia.