Spagna, violenta alluvione a Saragozza: la gente in salvo sopra le auto. Il video choc

Saragozza (Spagna), 8 dicembre 2023 – E’ l’estate delle bombe d’acqua, in Italia come in Spagna, dove ieri pomeriggio una violentissima alluvione si è abbattuta sulla città di Saragozza provocando panico e danni ingenti. Le strade diventate fiumi hanno costretto gli automobilisti a cercare scampo sopra le macchine. Come si vede nei video che circolano in rete, diverse vie di collegamento del sud-est della città (la quinta della Spagna per popolazione) sono state completamente allagate. Diverse persone hanno avuto bisogno dell’intervento de vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate nei propri veicoli o in altri contesti a causa dell’improvviso temporale.

“Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato”, ha commentato stamattina la sindaca Natalia Chueca. Danni materiali in ingente quantità sono stati registrati nella serata di ieri anche nella città basca di Vitoria, colpita da una “fortissima grandinata” secondo i media locali.

