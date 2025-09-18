Sanzioni Ue in arrivo su Israele

Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. L’Europa guarda con orrore allo scempio israeliano di Gaza: alle decine di migliaia di morti e feriti, ai profughi, alle colonne di sfollati senza più casa e speranza. Reagire? Una necessità da estendere alle derive verbali più oscene. Emblematica quella di ieri del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, capace di descrivere le macerie di Gaza demolita dai bombardamenti dell’Idf come un "Eldorado" da sfruttare (evidentemente con nuova bandiera): una "miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa". Frasi choc. "L’orrore quotidiano a Gaza deve cessare", insiste la commissaria Ursula von der Leyen.

Giorgia Meloni, da Ancona, ribadisce come la reazione di Israele nella Striscia "sia decisamente sproporzionata" e che il quadro non possa "che peggiorare con l’occupazione di Gaza City, una scelta che l’Italia non può condividere". Mentre "i terroristi di Hamas si rifiutano di liberare gli ostaggi" – sottolinea la presidente del Consiglio – cerchiamo di costruire pace con risposte e non solo con slogan". Una posizione di attesa che non preannuncia né esclude parziali virate in base agli sviluppi del dibattito interno all’Unione.

Per frenare l’offensiva militare decisa dal governo Netanyahu e attenuare la crisi umanitaria tra la popolazione palestinese – condizioni che papa Leone XIV definisce "inaccettabili" rinnovando l’appello al "cessate il fuoco", a "una soluzione negoziata" e alla "liberazione degli ostaggi" –, la Commissione offre alla valutazione e al voto dei 27 una serie di misure mai prese in precedenza. Un pacchetto che fa rumore (nonostante il capitolo armi rimanga fuori dal perimetro) perché rappresenta una precisa condivisione a livello europeo delle sensibilità maggioritarie nelle opinioni pubbliche nazionali, anche se non necessariamente dei rispettivi governi. Significa che Bruxelles sta sfidando gli Stati membri. Le sanzioni a Israele vengono proposte "per migliorare la situazione umanitaria a Gaza", sottolinea l’Alto rappresentante Kaja Kallas. "Spetta agli Stati decidere", puntualizza il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa evocando la fine dello scaricabarile sulla Commissione.

Sul piano commerciale la proposta della Commissione – che andrà al voto del Consiglio a maggioranza qualificata – colpisce le clausole istitutive della zona di libero scambio tra Ue e Israele. Le merci israeliane tornerebbero così alle tariffe Wto, con aumento dei dazi per i settori agricoli: frutta, verdura, frutta secca e datteri. Bruxelles stima un impatto annuo di circa 227 milioni di euro: perché circa il 63% dell’export israeliano entra già oggi a dazio zero, mentre il restante 37% – pari a 5,8 miliardi di euro nel 2024 su un totale di 15,9 miliardi – sarebbe soggetto a tariffe più alte. L’export europeo verso Israele, pari a 26,7 miliardi nel 2024, subirebbe anch’esso possibili ripercussioni (con maggiori dazi fino a 574 milioni), però spalmati sui 27 Stati e impattanti solo sullo 0,8% del commercio Ue. Viceversa, per Israele l’Ue rappresenta il 32% dell’export. Italia e Germania, alleate fino a 15 giorni fa nel costituire una maggioranza di blocco contro barriere commerciali a Tel Aviv, ora dovranno riflettere. L’offensiva a Gaza e le dure parole dell’Onu sul genocidio potrebbero determinare un riposizionamento.

Sono politicamente più impegnative – anche perché andranno votate all’unanimità e l’Ungheria potrebbe mantenere il suo veto – le misure contro i ministri israeliani Itamar Ben-Gvir (Sicurezza nazionale) e per l’appunto Bezalel Smotrich (Finanze) già penalizzati dalla Spagna. Un affronto, secondo il governo Netanyahu. Ma sarà istruttivo vedere chi, in Europa, si opporrà a misure contro il duo dell’estrema destra religiosa, ben noto per promuovere "azioni violente nei territori occupati" e richiedere "le soluzioni più negative per la popolazione di Gaza". Oltre ai ministri l’esecutivo Ue propone di aggiungere alla lista nera altri 3 coloni violenti e 6 entità. Allo stesso tempo, la Commissione propone di sanzionare altri "10 membri di Hamas con potere decisionale". L’Italia assicura la propria disponibilità "a discutere di sanzioni contro i ministri israeliani". Una novità assoluta.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar bolla le proposte europee come "moralmente e politicamente distorte". "Ci rammarichiamo di dover prendere queste misure ma crediamo che siano giuste e proporzionate visto quello che accade a Gaza", gli risponde indirettamente il commissario al Commercio Maros Sefcovic.