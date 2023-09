Sanna Marin lascia il Parlamento. “Lavorerò per l'organizzazione non profit di Tony Blair’

Helsinki, 7 settembre 2023 – Una nuova vita per Sanna Marin dopo anni spesi nelle istituzioni . L'ex primo ministro finlandese ha annunciato che lascerà il seggio in Parlamento per lavorare come consigliere strategico per l'organizzazione non profit britannica Tony Blair Institute for Global Change. "Posso anche lavorare per la Finlandia in altri ruoli. Questo è un lavoro che ritengo sarà di beneficio per la Finlandia nel suo insieme", ha dichiarato l'ex leader dei socialdemocratici. "È una fondazione senza scopo di lucro abbastanza grande che opera in più di 30 Paesi - ha aggiunto -. Il mio ruolo principale sarà quello di consigliare i governi e i leader di diversi Paesi su questioni politiche che mi sono familiari."

Diventata primo ministro nel 2019 a soli 34 anni, Marin ha perso le elezioni ad aprile non riuscendo a capitalizzare la vasta popolarità conquistata anche all'estero. Definita dai media una 'premier rockstar', durante il suo mandato è rimasta coinvolta in vicende legate alla sua vita privata che hanno diviso i finlandesi. Nell'agosto 2022 alcuni video trapelati sui social media la mostravano festeggiare e ballare con un gruppo di celebrità finlandesi, un atteggiamento definito da molti poco confacente a un primo ministro. Alcuni avevano anche ipotizzato che avesse fatto uso di stupefacenti, dubbi fugati da un test antidroga a cui Sanna Marin decise di sottoporsi.