Chi è Sanae Takaichi, la futura premier del Giappone che si rilassa suonando la batteria

Roma, 11 ottobre 2025 - Dai Black Sabbath alla motocicletta, lasciata per seguire la carriera politica (Kawasaki Z400GP), Sanae Takaichi si accinge diventare il prossimo premier del Giappone (Il premier premier donna del Paese e il più originale). L'ex ministra dell'Interno e della Sicurezza economica nei governi di Shinzō Abe il 4 ottobre è stata eletta leader del Partito liberaldemocratico (Pld, la prima donna in assoluto), principale forza di governo del Paese asiatico, e si avvia ad assumere, ma non è scontato, la guida dell'esecutivo dopo l’uscente premier Shigeru Ishiba, e dopo un voto del parlamento in programma il 15 ottobre. Takaichi rappresenta l'ala più conservatrice e nazionalista del partito e si ispira a Margaret Thatcher.

Tradizionalista, ma fuori dagli schemi classici nipponici, infatti non vuole assolutamente cancellare il suo passato universitario di batterista in una banda heavy metal. Una passione per le bacchette, che regolarmente rompeva per l'intensità con cui suonava, che non ha ancora abbandonato, infatti secondo i media giapponesi Takaichi si rilassa a casa con una batteria elettrica che suona la sera dopo che il marito Taku Yamamoto (Sposato, lasciato e risposato, ndr), membro della Camera dei rappresentanti, è andato a letto.

Sanae Takaichi alla batteria durante il periodo universitario. In alto sulla sua moto

Convinta conservatrice, è nota per il suo favore alle politiche espansive e le sue posizioni di orientamento marcatamente nazionalista, che potrebbero peggiorare i già complicati rapporti con la Cina e la Corea del Sud. Membro di spicco del gruppo ultranazionalista Nippon Kaigi, si legge sulla Cnn, ha anche sostenuto la revisione di quella parte della costituzione giapponese che rinuncia alla guerra. Oggi, ad esempio, ha attaccato la Cina per la "repressione" nella Regione autonoma della Mongolia Interna. Takaichi, in un messaggio inviato a un incontro pubblico dedicato alle questioni dei diritti umani, ha esortato alla coesione per "difendere la libertà, lo Stato di diritto e i diritti umani fondamentali" negati da Pechino.

Significativa anche la gaffe di qualche giorno fa del presidente Usa Donald Trump, suo sostenitore, che su Truth si era congratulato con Sanae Takaichi per la sua elezione a "prima donna premier" del suo Paese.