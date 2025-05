San Diego, piccolo aereo si schianta su quartiere residenziale. Morti pilota e passeggeri

San Diego, 22 maggio 2025 – Un piccolo aereo privato si è schiantato, intorno alle 4 del mattino, su un quartiere residenziale militare a San Diego, in California, provocando un vasto incendio che ha danneggiato almeno 15 case. Morti il pilota e i passeggeri (le autorità non hanno ancora diffuso il numero delle persone a bordo), mentre non risultano vittime né feriti gravi tra i residenti. Il velivolo precipitato era un Cessna 550, proveniente dal Midwest e diretto all'aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), al momento dell'ultimo controllo radar si trovava a circa 150 metri di altezza.

"L'impatto ha creato un enorme campo di detriti e ha incendiato un intero isolato di abitazioni militari", ha spiegato Dan Eddy, vice capo delle operazioni di emergenza dei vigili del fuoco di San Diego, in una conferenza stampa. Almeno un centinaio di persone sono state evacuate dal quartiere di Murphy Canyon, composto da case unifamiliari e villette a schiera, per il rischio di esplosioni causate dalla fuoriuscita di carburante. Le immagini dal luogo dell'incidente mostrano case sventrate e veicoli completamente distrutti. “Una scena da film”, l’ha definita sempre Eddy.

Ancora da accertare le cause del disastro, così come il numero delle vittime. Da quanto si apprende, le indagini saranno condotte dal National Transportation Safety Board.