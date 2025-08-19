Sally Rooney sfida il governo britannico: “Finanzio la causa palestinese”. Rischia l’arresto e 14 anni di carcere

Londra – “Io supporto Palestine Action. Se questo fa di me una supporter del terrore per la legge britannica, così sia”. Parlarne tra amici sarebbe più semplice, ma il governo inglese di Keir Starmer ha bandito l’associazione di attivisti pro Gaza e dichiarato fuorilegge anche i suoi “fiancheggiatori”. Sally Rooney – 34 anni, scrittrice irlandese, romanzi best seller, poesie e saggi, una delle più acclamate autrici della sua generazione e voce dei millennials ai quattro angoli del pianeta, Persone normali, Dove sei, mondo bello e Intermezzo tra i titoli più famosi del suo catalogo – ecco, Sally Rooney ha deciso di sfidare Downing Street passando dal sostegno (a parole e scritto) al finanziamento diretto (sterline, cash) della causa di Palestine Action.

Come? Destinando i ricavi dei diritti d’autore delle sue opere e delle loro trasposizioni televisive — i romanzi Persone Normali e Parlarne tra amici sono già diventati serie in streaming con adattamenti curati da Bbc, ad esempio — per finanziare un’organizzazione classificata dalla ministra dell’Interno britannica Yvette Cooper allo stesso livello di Al Qaeda o dell’Isis. Palestine Action, appunto. “I miei libri, almeno per ora, sono ancora pubblicati in Gran Bretagna e sono ampiamente disponibili nelle librerie e persino nei supermercati”. Per dire: chi compra mi affianca nella battaglia.

La protesta del 9 agosto a Londra a favore di Palestine Action

Keir ti presento Sally, è l’intellettuale che ha aperto una spaccatura generazionale nel Partito Laburista. “Intendo usare i proventi derivanti dalle mie opere per sostenere Palestine Action e qualunque azione diretta contro il genocidio, in ogni modo possibile. Se lo Stato Britannico considera questo ‘terrorismo’, allora forse dovrebbe indagare sulle organizzazioni opache che continuano a promuovere il mio lavoro e a finanziare le mie attività, come WH Smith (la catena di librerie del Regno Unito che distribuisce le opere di Rooney, ndr) e la Bbc”. Il pensiero di Rooney è uscito nel fine settimana scorso sul quotidiano The Irish Times (su un giornale londinese sarebbe stato da wanted, ricercata). Ed è una sfida chiarissima al governo: in base al Terorrism Act, il governo Starmer sarebbe teoricamente obbligato ad arrestare una scrittrice che ha venduto milioni di libri tradotti in decine di lingue se dovesse esprimere il suo appoggio pubblico ad Palestine Action in un festival letterario o a un evento culturale, figurarsi venisse trovato un bonifico bancario sul conto degli attivisti anti Israele. “Il sostegno a un’organizzazione proibita è un reato ai sensi del Terrorism Act e ovviamente la polizia, come ha già chiarito, farà rispettare la legge”, ha spiegato un portavoce del governo Starmer. Rooney rischierebbe fino a 14 anni di carcere.

Gli arresti dei supporter di Palestine Action a Londra

Il 9 agosto scorso oltre 15mila persone si erano radunate in Parliament Square a Londra contro “il genocidio di Israele” a Gaza e al fianco di Palestine Action. La polizia ha arrestato più di 700 manifestanti. Decine sono a processo e rischiano condanne pesantissime. “I cittadini hanno il diritto democratico di manifestare pacificamente in questo Paese, e comprendo l’intensità delle emozioni provocate dalle orribili immagini da Gaza”, ha detto il procuratore capo Stephen Parkinson: “Ma Palestin Action è ora un’organizzazione terroristica e chi sceglierà di violare la legge sarà perseguito penalmente”. La ministra Cooper avrebbe informazioni top secret su atti di sabotaggio contro interessi industriali e militari israeliani nel Regno Unito, e contro installazioni militari. A metà giugno, ad esempio, due attivisti avevano superato le recinzioni di sicurezza della base aerea militare di Brize Norton, la più grande del Regno Unito, e poi raggiunto e sverniciato di rosso sangue (blitz filmato e pubblicato sui social) due aerei della Raf, velivoli da trasporto e rifornimento Voyager, un attentato alla sicurezza nazionale.

La protesta del 9 agosto a Londra contro il conflitto in Palestina

Sally Rooney non è sola. Da Naomi Klein ad Angela Davis e Judith Butler Mike Leigh e Michael Rosen, decine di scrittori, intellettuali, registi e accademici anglo-americani hanno firmato lettere aperte in cui chiedono a Starmer di revocare il provvedimento su Palestine Action e di “porre fine agli attacchi contro le libertà fondamentali”. La scrittrice di Intermezzo già nel 2021 aveva suscitato scalpore annunciando che non avrebbe ceduto i diritti di traduzione del romanzo Dove sei, mondo bello a una casa editrice israeliana. Non solo: aveva sostenuto la campagna Bds (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) contro aziende e istituzioni israeliane in tutto il mondo.

Il primo ministro britannico, il laburista Keir Starmer

Ritorno al futuro. “Per assicurarmi che i cittadini britannici siano a conoscenza della mia posizione, mi piacerebbe pubblicare questo testo su un giornale britannico, ma oggi sarebbe un atto illegale”, ha scritto Rooney nel weekend su The Irish Times: “Dobbiamo la nostra gratitudine e solidarietà a questi coraggiosi attivisti (di Palestine Action). Due anni dopo un genocidio trasmesso in diretta, dobbiamo al popolo palestinese qualcosa di più delle sole parole”.