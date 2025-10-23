Mercoledì 22 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
23 ott 2025
23 ott 2025
LETIZIA ARMANDI
Esteri
La Casa Bianca come Versailles: la sala da ballo di Trump è un progetto faraonico da 300 milioni di dollari

Usa stretti tra lo shutdown e un debito pubblico che ha raggiunto la cifra record di 38 trilioni di dollari, ma il presidente ha dato il via ai lavori per una ballroom destinata a ospitare eventi sfarzosi con i principali leader mondiali

Il presidente Donald J. Trump mostra un rendering di come sarà la nuova White House Ballroom (Ansa)

Roma, 23 ottobre 2025 – Il presidente Donald Trump non bada certo a spese quando si tratta di sfarzo. Il suo ultimo progetto ne è l’ennesima prova: una ballroom da 300 milioni di dollari sorgerà al posto dell’Ala Est della Casa Bianca, un’area storica tradizionalmente riservata alle First Lady. Le critiche non si sono fatte attendere. Del resto, il Paese è in ginocchio per una crisi finanziaria sempre più grave, e il governo è in shutdown a causa della mancata approvazione della leggi di spesa federale. Trump, però, rassicura: nessun fondo pubblico sarà utilizzato per la realizzazione del progetto.

"Sarà una delle sale da ballo più belle del mondo”, ha dichiarato Trump alla stampa. Un’affermazione che suona più come una promessa che come un sogno irraggiungibile. In effetti, il budget destinato al progetto è in continua crescita: inizialmente, il presidente aveva parlato di un costo di 200 milioni di dollari, ma la cifra è presto salita oltre i 250 milioni. Ora, riporta il New York Times, la Casa Bianca avrebbe ammesso che i lavori costeranno almeno 300 milioni di dollari, cento milioni in più rispetto alla prima stima. Eppure, non molto tempo fa, lo stesso Trump aveva criticato l’eccessivo costo della biblioteca presidenziale dedicata a Barack Obama, sostenendo che il budget fosse lievitato perché, a suo dire, l’ex presidente aveva voluto 'solo donne e categorie protette' per costruirla.

