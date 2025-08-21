Ucraino arrestato per il sabotaggio ai gasdotti Nord Stream: era in vacanza con la famiglia a Rimini

Mercoledì 20 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Esteri
L'uomo, 49 anni, sarebbe stato individuato durante un controllo. Secondo l'accusa era a bordo dello yacht noleggiato per il presunto attacco alle infrastrutture

Roma, 21 agosto 2025 – Era in vacanza con la famiglia sulla riviera romagnola il cittadino ucraino fermato nella notte dai carabinieri a San Clemente, in provincia di Rimini. Serhii K., 49 anni, è accusato dalla Procura federale tedesca di coinvolgimento nelle esplosioni dei gasdotti Nord Stream. L’uomo è stato portato in carcere ed è a disposizione della Corte di Appello di Bologna per l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Pare che sia stato individuato tramite un controllo. A quanto di apprende, secondo le accuse l'uomo era sullo yacht noleggiato per il presunto sabotaggio.

Il gas che usciva dal gasdotto Nord Stream 2 dopo l'attentato
Il gas che usciva dal gasdotto Nord Stream 2 dopo l'attentato

Era il 26 settembre 2022, quando diverse esplosioni danneggiarono sia l’impianto 1 che il 2, causando diverse perdite. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Misano Adriatico in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, su mandato di arresto europeo emesso il 18 agosto scorso dalla Procura federale tedesca. 

"L'imputato è fortemente sospettato di aver causato collettivamente un'esplosione con esplosivi, di sabotaggio anticostituzionale e di distruzione di edifici”, si legge in una nota della Procura Federale. Secondo la ricostruzione della Procura federale, Serhii K. faceva parte del gruppo che ha piazzato gli esplosivi su Nord Stream 1 e Nord Stream 2, vicino all'isola danese di Bornholm, nel Mar Baltico. Di più. Secondo gli inquirenti l’ucraino sarebbe uno dei coordinatori dell'operazione di sabotaggio. Per il trasporto l'ucraino e i suoi complici utilizzarono uno yacht a vela partito da Rostock e precedentemente noleggiato da un'azienda tedesca avvalendosi di intermediari e documenti d'identità falsi. Già nel 2024, a seguito di una lunga indagine, gli inquirenti tedeschi avevano emesso un mandato d’arresto nei confronti di un cittadino ucraino, il 44enne Wolodymyr Zhuravlov, residente in Polonia, mi riuscito a sfuggire alla cattura. Quello di Zhuravlov non era l’unico nome sul registro dei sospettati. E l’arresto di oggi lo conferma.

Le esplosioni  danneggiarono gravemente entrambi i gasdotti. Il 26 settembre 2022 le autorità danesi rivelarono una serie di esplosioni sottomarine nei pressi dell'infrastruttura, piena di gas ma non funzionanti al momento dell'attacco a seguito di alcune delle prime sanzioni adottate contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Serhii K. sarà ora estradato dall'Italia alla Germania e portato davanti a un giudice istruttore.

