L’allarme di Kubilius: “Putin pianifica attacco all’Europa entro 3-4 anni”. Pioggia di droni russi nella notte sull’Ucraina

Roma, 13 settembre 2025 – Mentre non si fermano gli scontri in Ucraina (nella notte la Russia ha lanciato oltre 160 droni), continuano a tenere banco le conseguenze dell’incursione di 18 droni russi nello spazio aereo della Polonia dove è stata colpita una casa. Da ieri la Polonia ha chiuso il confine con la Bielorussia (dove è in corso una esercitazione militare congiunta con le forze armate del Cremlino) mentre la Ue e la Nato hanno rafforzato, e stanno pensando come ulteriormente rafforzare, il lato orientale dell’Unione lanciando il piano “Sentinella dell’Est”. In questo contesto il Commissario alla Difesa dell’Unione europea Andrius Kubilius, citando i servizi di intelligence, ha affermato che Putin pianifica un attacco all’Europa nel giro di 3-4 anni sottolineando la necessità di dotarsi di sistemi di difesa adeguati per, in primis, scoraggiare la Russia da tale piano e, in seconda battuta, essere preparati contro un’aggressione militare.
La diretta
"Posso citare ciò che i servizi di intelligence dicono. Ad esempio, quello tedesco: dicono che Putin sarà pronto a testare l'articolo 5 della Nato entro tre o quattro anni. Recentemente ancora i servizi tedeschi ci hanno riferito di avere prove che al Cremlino stanno discutendo questo tipo di piani". Lo ha affermato il Commissario della Difesa europeo Adrius Kibilius in un intervista a Repubblica. "Se costruiremo molto rapidamente e aumenteremo le nostre capacità di difesa, ciò che abbiamo nei nostri piani Readiness 2030, allora saremo pronti a scoraggiare qualsiasi aggressione - ha detto -. Per lo stesso motivo abbiamo approvato il meccanismo dei prestiti per 150 miliardi di euro a cui l'Italia sta partecipando molto attivamente".
Il presidente russo Vladimir Putin "non si è mostrato all'altezza delle aspettative del vertice in Alaska. Putin sta prendendo in giro Trump, gli aveva promesso cose che non ha fatto". Ad affermarlo il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un'intervista alla Stampa dove chiarisce, dopo la violazione dei cieli della Polonia da parte di Mosca, che la missione decisa dalla Nato sul fianco Est del confine europeo, "è un rafforzamento del sistema di difesa aerea già intervenuto l'altra notte a proteggere i cieli della Polonia. Daremo il nostro contributo - spiega Tajani - non vogliamo aumentare la pressione su Putin con mezzi militari, ma indicare alla Russia che difenderemo i nostri alleati senza esitazione. Che non si mettano in testa di poter avviare nuove avventure militari"
Le forze armate russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico Iskander-M/KN-23 e un totale di 164 droni lanciati da Kursk, Orel, Bryansk, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk, ha dichiarato l'esercito ucraino nel suo rapporto quotidiano sugli attacchi notturni. "Circa 90 erano droni di classe Shahed", si legge nel comunicato. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto o disattivato 137 droni "nel nord, sud, est e centro" del Paese, ha aggiunto l'esercito ucraino. Impatti di missile e 27 droni sono stati registrati in nove siti, oltre a detriti caduti in tre siti, ha aggiunto.