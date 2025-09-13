L’allarme di Kubilius: “Putin pianifica attacco all’Europa entro 3-4 anni”. Pioggia di droni russi nella notte sull’Ucraina

07:08

Nella notte la Russia ha lanciato 164 droni contro l'Ucraina

Le forze armate russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico Iskander-M/KN-23 e un totale di 164 droni lanciati da Kursk, Orel, Bryansk, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk, ha dichiarato l'esercito ucraino nel suo rapporto quotidiano sugli attacchi notturni. "Circa 90 erano droni di classe Shahed", si legge nel comunicato. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto o disattivato 137 droni "nel nord, sud, est e centro" del Paese, ha aggiunto l'esercito ucraino. Impatti di missile e 27 droni sono stati registrati in nove siti, oltre a detriti caduti in tre siti, ha aggiunto.