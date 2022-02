Roma, 1 febbraio 2022 - Si cerca in extremis una soluzione diplomatica alla crisi tra Russia e Ucraina. Di oggi la telefonata tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e quello della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui - riferiscono fonti di Palazzo Chigi - vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi e le relazioni bilaterali. Il premier italiano ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l'esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Il Cremlino, dal canto suo, ha diffuso una nota in cui si spiega come Putin abbia chiesto a Draghi "di trasmettere le congratulazioni e gli auguri al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella".

La situazione in Ucraina è già ora di conflitto. Si combatte, ma non è ancora avvenuta quell'invasione 'tradizionale' a cui si rischia di assistere nelle prossime settimane, se non giorni. Una mossa di guerra 'formale' che innescherebbe una lunga serie di reazioni al momento difficili da prevedere. Non ha aiutato la via diplomatica la mossa di ieri di Putin che ha mostrato i muscoli facendo attraversare il canale di Sicilia dalla squadra navale russa.

La diplomazia

Ieri il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in visita a Kiev ha ribadita che "l'Unione europea è unita nel sostenere l'Ucraina, politicamente ed economicamente, e continueremo a rafforzare la nostra stretta collaborazione". Oggi a Kiev il premier britannico incontra il presidente Volodymyr Zelensky per ribadire l'appoggio della Gran Bretagna. E anche quello degli Stati Uniti a cui Mosca ha smentito di aver consegnato una risposta alla proposta americana per la de-escalation della crisi.

In un contesto di grande tensione c'è chi, come l'Ungheria di Viktor Orban, si è detta interessata ad aumentare le forniture di gas alla Russia. Il premier magiaro ha incontrato Putin a Mosca. "La conclusione dei contratti gas (fino al 2036) ha avuto un'importanza fondamentale. Vorrei raggiungere l'obiettivo di aumentare le forniture durante il nostro incontro di oggi", ha sottolineato Orban. L'Ungheria, Paese membro dell'Ue e della Nato, è anche vicina alla Russia di Putin dove, tra l'altro, vive una nutrita minoranza magiara (circa 200mila persone). La visita del premier ungherese è stata duramente criticata dall'opposizione democratica del Paese. Ma il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha sottolineato: "Non vogliamo una nuova guerra fredda, preferiamo una soluzione diplomatica".