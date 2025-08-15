Russia, terremoto di magnitudo 5.9 in Kamchatka

Roma, 15 agosto 2025 – Terremoto di magnitudo 5.9 nella penisola del Kamchatka, in Russia. L’epicentro è avvenuto nella zona est del territorio, con una profondità di 59 chilometri. È stato rilevato alle 12.11 (ora italiana) dai simsografi della sala operativa dell’Ingv di Roma.

Il terremoto arriva all’indomani da una potente eruzione del vulcano Kljuchevskij, uno dei più attivi dell'Eurasia, che ha provocato in Kamchatka – l’estremo oriente russo – un'imponente colonna di cenere alta 8,5 chilometri, spingendo le autorità russe ad alzare il livello di allerta per l'aviazione al massimo grado: codice rosso. Lo ha reso noto il KVERT, il centro russo di monitoraggio dei vulcani attivo nella penisola di Kamchatka.

Mercoledì le autorità locali e ieri mattina alcuni esperti russi hanno assicurato che la situazione non rappresenta al momento una minaccia per il summit in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. L'esplosione principale è avvenuta alle 16.32 ora locale (le 6.32 in Italia) di ieri, generando una nube di cenere che si è estesa per 95 chilometri verso est. Si tratta del terzo forte episodio esplosivo registrato nella stessa giornata. La nube non interessa Anchorage, dove si deve tenere il vertice.