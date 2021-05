Mosca, 11 maggio 2021 - Strage in una scuola superiore a Kazan, nel centro della Russia. Due persone hanno aperto il fuoco uccidendo almeno 11 persone, tra cui 8 studenti e un insegnante. I feriti sarebbero una trentina. A riferirlo sono le agenzie Ria Novosti e Tass, che riportano quanto detto dai servizi di emergenza locali.

Uno degli autori della strage, un adolescente di 19 anni, è stato arrestato. L'altro invece è stato ucciso al quarto piano della scuola dopo essere stato braccato dalle forze dell'ordine.

Numerose le ambulanze giunte sul posto per soccorrere i feriti causati anche dal panico: molti ragazzi si sono lanciati dalle finestre del terzo piano per evitare di imbattersi negli aggressori o per scappare da qualcuno che li stava inseguendo.

Kazan, capitale del Tatarstan, è culla dell`Islam moderato che ne ha abbracciato ufficialmente il culto nel 922 e dove si trova il Corano più grande del mondo, oltre a una importante scuola coranica.

Putin: stretta sul porto d'armi

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto di rivedere e inasprire le attuali regole nel Paese sul porto d'armi in seguito alla strage. "Il presidente ha ordinato uno sviluppo urgente per il tipo di armi che possono essere date alla popolazione civile, tenendo conto di quella utilizzata nella sparatoria di Kazan", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, subito dopo l'attacco di oggi.

