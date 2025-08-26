Russia senza benzina, lo scacco dei Flamingo di Kiev. La crisi dei carburanti agita il Cremlino

Roma, 26 agosto 2025 – Impianti di elio, centri per la produzione di zaffiri sintetici, oleodotti e raffinerie. La guerra Ucraina-Russia non si combatte solo al fronte, ma è anche una partita a distanza sulla scacchiera delle infrastrutture. E si traduce in una sequenza di operazioni mirate che, in questo caso, ha avuto come esito quello di far sprofondare la Russia in una complessa crisi dei carburanti. Paradossale, per il Paese che il senatore John McCain aveva definito “il benzinaio con le armi atomiche”. Colpa (o merito) dei raid ucraini che nelle ultime settimane hanno colpito almeno dieci raffinerie e terminal per il carburante in diverse regioni russe (Samara, Ryazan, Volgograd, Oryol, Leningrado).

Una nuova spallata al settore, già messo a dura prova dalle sanzioni occidentali e conseguente difficoltà a reperire equipaggiamenti. Ad acuire la crisi, l'aumento del consumo di benzina, con un maggiore traffico su gomma, a causa dei raid contro le ferrovie e gli aeroporti in coincidenza con gli spostamenti per le vacanze estive.

I raid ucraini

Secondo le fonti militari di Kiev citate da Militarnyi gli attacchi ucraini hanno messo fuori uso 17 unità per il trattamento del petrolio, abbassando del 13-14 per cento la capacità di raffinamento complessiva in Russia. Sono state pesantemente danneggiate le raffineria di Rosneft di Ryazan, della Lukoil a Volgograd, e terminal vicino a San Pietroburgo.

Secondo analisti americani citati dal Wall Street Journal, sono fuori uso per almeno quattro-sei settimane sei delle principali raffinerie del Paese. Una strategia, quella ucraina, che parte da lontano. È dal 2023 che le forze di Kiev puntano alle raffinerie in Russia, ma di recente gli attacchi si sono fatti più precisi. Vengono utilizzati proiettili più pesanti e sono entrati in scena i nuovi missili da crociera 'made in Ukraine' Flamingo. Cambiata anche la frequenza, con gli immediati nuovi raid dopo le riparazioni del sito che hanno inflitto un colpo anche psicologico ai russi. "Il nostro obiettivo è quello di ridurre la capacità di Mosca di finanziare e alimentare la guerra. Ogni raffineria in meno che funziona, significano meno risorse per il fronte", ha spiegato una fonte militare di Kiev riportata da United Media 24.

Le contromosse del Cremlino

Le azioni di Kiev rishiano di iniziare una spirale difficile da controllare. Il costo della benzina in Russia è aumentato del 45 per cento dall'inizio dell'anno, pur a fronte di un calo significativo del costo del petrolio. I trader di combustibile in Russia, che usualmente immagazzinano benzina a costi ridotti l’inverno per rivenderla l'estate, non lo hanno fatto quest'anno a causa dell'elevato costo del denaro. Le riserve sono insufficienti e la benzina è razionata. Se non sparita del tutto, come alle isole Kurili.

Per correre ai ripari, il Cremlino ha imposto il bando alle esportazioni per tutto il mese di agosto e lo ha poi esteso a tutto il mese di settembre. Il vice premier Aleksandr Novak ieri ha convocato i vertici delle principali aziende petrolifere per discutere della crisi e delle misure necessarie per porvi rimedio.

Il caso delle Kurili

A secco. Nell’estremo oriente russo, le isole Kurili nell'estremo oriente russo, la crisi dei carburanti è piuttosto lineare: la benzina non c’è più. A denunciarlo sono le autorità locali, mentre in tutto il Paese viene segnalata la scarsità di carburante. "La vendita al pubblico di AI-92 (uno dei due tipi di benzina più venduti in Russia, ndr) è stata sospesa provvisoriamente. L'intero rifornimento è necessario per i mezzi speciali", ha spiegato il presidente del distretto delle Kurili (che rientra nella regione di Shakhalin), Konstantin Istomin, cinque giorni dopo che anche nel suo distretto era stato imposto un limite all'acquisto di carburante per ogni acquirente. La penuria di benzina si estende a macchia d’olio. Problemi di rifornimento e restrizioni alla vendita sono stati imposti anche nella vicina regione di Primorye, dove nei giorni scorsi si erano formate lunghe file davanti ai distributori. Restrizioni sono state introdotte anche in Crimea e nella territorio di Zabaikalsky.