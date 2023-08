Russia: rimosso il generale Surovikin, sospettato di aver sostenuto Prigozhin

Roma, 23 agosto 2023 – Rimosso dall’incarico, arrestato, sospettato di tradimento: per due mesi, dopo la tentata rivolta della Wagner, si sono rincorse le voci più disparate sulla sorte del generale Serghei Surovikin, figura quasi leggendaria nel firmamento militare russo ed ex capo delle operazioni militari in Ucraina, che secondo fonti d’intelligence occidentali era sospettato di avere sostenuto Yevegny Prigozhin nella sua sfida al Cremlino. Ora arriva una mezza conferma: il generale è stato rimosso dal comando delle forze aerospaziali (l’Aeronautica russa), ma per il momento di lui non si sa nient’altro. La notizia è stata data dall’agenzia statale Ria Novosti che cita una sua fonte.

Il posto di Surovikin è stato preso ad interim dal generale Viktor Afzalov, un suo stretto collaboratore. La testata Rbc ha riferito che Surovikin, 57 anni, rimane nei ranghi delle forze armate ed è in attesa di essere "trasferito a nuovo incarico".

Nessun elemento dunque che contribuisca a far luce su un eventuale ruolo svolto da Surovikin nei drammatici avvenimenti del 24 giugno, giorno dell’ultima apparizione del generale, che in un video aveva chiesto ai ribelli della Wagner di mettere fine alla loro marcia verso Mosca prima che fosse "troppo tardi".