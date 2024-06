Russia: inizia il processo a Evan Gershkovich, giornalista Usa accusato di spionaggio

Roma, 26 giugno 2024 – Inizia oggi il processo a Evan Gershkovich, giornalista statunitense del Wall Street Journal, accusato di spionaggio in Russia.

Il giornalista Usa Evan Gershkovich è comparso davanti alla corte in una gabbia di vetro (EPA)

In tribunale sono stati ammessi una quindicina di giornalisti per il primo quarto d’ora dell’udienza, in modo da svolgere le riprese “protocollari”. La seduta è poi proseguita a porte chiuse. Gershkovich è comparso davanti alla corte nell’acquario, come viene chiamato nei tribunali russi a gabbia di vetro e metallo in cui sono chiusi gli imputati, con la testa rasata. Il 32enne americano ha sorriso ai fotografi, senza dire nulla.

Gershkovich è stato arrestato 15 mesi fa nella città russa di Ekaterinburg e formalmente accusato di spionaggio il 13 giugno di quest’anno. Secondo gli inquirenti russi, avrebbe raccolto delle informazioni riservate per conto della Cia riguardo Uralvagonzavod, uno stabilimento che produce e ripara carri armati e altri equipaggiamenti militari. Le accuse sono rigettate come infondate, oltre che dallo stesso Gershokovich e dal Wall Street Journal, dal governo americano, che lo considera detenuto illegalmente dalla Russia. Se il tribunale lo riterrà colpevole, il giornalista rischia fino a 20 anni di carcere.

Non è esclusa la possibilità di uno scambio di prigionieri tra Usa e Russia che coinvolga Gershkovich, ma il Cremlino sostiene che non sia possibile prima di un verdetto, che potrebbe arrivare tra mesi. Parlando pubblicamente del caso, Vladimir Putin ha accennato a Vadim Krasikov, un cittadino russo imprigionato in Germania per aver assassinato un leader dei ribelli ceceni a Berlino.