Prigozhin al viceministro della Difesa: “Stiamo salvando la Russia”. Il video del colloquio

Roma, 24 giugno 2023 – Questa mattina è apparso su Telegram un video che sembra mostrare "negoziati" tra Yevgeny Prigozhin, il vice ministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov e il vice capo di Stato maggiore Vladimir Alexeyev presso la sede del Distretto militare meridionale a Rostov-sul-Don. Ecco una trascrizione della conversazione. Un documento importante per capire le motivazioni di Prigozhin. Eccolo.

Prigozhin: Ci hanno sparato addosso e noi li abbiamo abbattuti.

Yevkurov: Li avete abbattuti?

Prigozhin: Li abbiamo abbattuti. Il terzo è già stato abbattuto. E li abbatteremo tutti, se continuerete a mandarli. Perché state colpendo civili innocenti. State distruggendo dei civili - avete appena fatto esplodere un autobus con delle persone, e non ne avete coscienza.

Yevkurov: Prima di tutto, è la prima volta che ne sento parlare. E non generalizziamo.

Alexeyev: Sono venuto a discutere... [incomprensibile]

Prigozhin (a Yevkurov): Mi sto rivolgendo a lei in modo formale - perché si rivolge di nuovo a me in modo informale?

Yevkurov: Non mi sono rivolto a lei in modo informale.

Prigozhin: Eh?

Yevkurov: Non ti ho dato [il "tu" formale] del "Ty", stavo solo dicendo: non generalizziamo. Se vuoi essere formale.

Prigozhin: Sì, mi rivolgo a lei con rispetto.

Yevkurov: Se lei dice... [incomprensibile] Ma ascoltiamo, dobbiamo ancora pensare - cosa dobbiamo fare? [incomprensibile]

Prigozhin: Ancora una volta: Siamo venuti qui. Vogliamo incontrare il Capo di Stato Maggiore [Valery Gerasimov] e [il Ministro della Difesa Sergey] Shoigu.

Yevkurov: Il Capo di Stato Maggiore non è [incomprensibile].

Alexeyev: (ride) Prendeteli!

Prigozhin: Rimarremo qui finché non li avremo, bloccheremo la città di Rostov e andremo a Mosca.

Yevkurov: Allora le chiedo di ritirare i suoi uomini da qui... [incomprensibile].

Prigozhin: No. In nessun caso. I ragazzi restano qui.

Yevkurov: No. Beh, lei viene dal punto di vista...

Prigozhin: Non le impediamo di comandare le sue truppe.

Yevkurov: Non dovreste impedirci, naturalmente, [incomprensibile], la gente sta morendo là fuori, come tutti gli altri.

Prigozhin: La ragione per cui i ragazzi muoiono è che li state gettando nel tritacarne.

Yevkurov: (distratto dallo squillo del telefono) [incomprensibile] questa domanda.

Prigozhin: Questa domanda non è retorica. La gente sta morendo perché voi la state gettando nel tritacarne. Senza munizioni, senza pensieri, senza piani.

Yevkurov: (rispondendo al telefono) Pronto?

Prigozhin: Siete solo dei pagliacci rimbambiti.

[il video sembra saltare in avanti]

Alexeyev: La cosa che mi sconvolge di più è che a Kiev festeggeranno per almeno tre giorni [incomprensibile].

Prigozhin: Dove?

Alexeyev: A Kiev.

Prigozhin: Non è niente di che. Si festeggia con lo champagne a Kiev [quando si abbandonano Krasnyi Lyman, Izyum e tutto il resto]. È allora che si festeggia per una settimana a Kiev. Ma noi non ci ritiriamo. Ed è per questo che siamo venuti qui, per porre fine alla vergogna del Paese in cui viviamo.

Yevkurov: Se parliamo di questo tipo di...

Prigozhin: Questo è il numero uno.

Yevkurov: Ha iniziato a parlare con questo tono.

Prigozhin: Beh, certo.

Yevkurov: Allora che tipo di negoziati possiamo fare?

Alexeyev: Lei capisce che non tutti, non tutti fuggono...

Prigozhin: Ascoltate. Ancora una volta. Ancora una volta. Se avessimo parlato a tutti voi con un tono normale, non saremmo arrivati qui in carri armati. Avete capito?

Uomo fuori dall'inquadratura: E non saremmo stati accolti dal fuoco degli elicotteri.

Yevkurov: Lei crede che tutto ciò che sta facendo in questo momento sia giusto. È così?

Prigozhin: Assolutamente sì. Stiamo salvando la Russia.