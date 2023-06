Russia, Prigozhin invita alla rivolta. 007 di Mosca: “Colpo di Stato”

Mosca, 24 giugno 2023 – Il capo dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, passa dalle parole ai fatti. Così dopo aver attaccato verbalmente i vertici militari russi e, in particolare, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ora dichiara loro guerra e lancia un appello a “fermarli". “Siamo in 25.000”, ha dichiarato il leader dei miliziani invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che “non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia”.

Immediata la replica del generale dell'esercito Vladimir Alekseev, primo vice capo del Gru - l'intelligence militare russa - definisce gli attacchi del capo di Wagner “un colpo di Stato”, “una pugnalata alle spalle del Paese e del presidente”.

Intanto sui social e anche su alcuni portali di informazione sono state rilanciate immagini di blindati in spostamento non solo nella città di Rostov sul Don, nel sud, ma anche a Mosca. Secondo la testata Fontanka, nel tardo pomeriggio di ieri, tra le sei e le sette, Prigozhin si trovava a San Pietroburgo. Stando a ricostruzioni diffuse dalla testata Meduza, negli uffici di Wagner nella città baltica hanno fatto irruzione agenti delle forze di sicurezza.

Misure eccezionali a Mosca e Rostov, scattato il piano ‘Fortezza’

Le news in diretta