Russia: “Testato missile a lungo raggio da usare in Ucraina”. Romania aumenta le difese sul Danubio

16:13

Da Svizzera 100 milioni di franchi a Kiev per lo sminamento

La Svizzera ha annunciato che destinerà 100 milioni di franchi, pari a 103 milioni di euro, allo sminamento in Ucraina nel periodo 2024-2027. Questo finanziamento consentirà di fornire attrezzature e formare gli sminatori ucraini per scopi umanitari, ha spiegato il governo federale in un comunicato stampa. A causa del suo status neutrale, la Svizzera non può contribuire alle operazioni di sminamento per scopi militari. La Svizzera dispone di competenze all'avanguardia nello operazioni di sminamento e il Centro internazionale per lo sminamento umanitario ha sede a Ginevra. Quest'ultimo fornisce all' Ucraina da dieci anni formazione, supporto strategico e consulenza tecnica al fine di rafforzare le capacità delle istituzioni governative in questo settore. La Fondazione svizzera per lo sminamento (Fsd) è attiva dal 2014 in Ucraina. In Svizzera esistono anche produttori di macchine per lo sminamento.