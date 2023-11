Russia: lancio-test di missile balistico intercontinentale da nuovo sottomarino nucleare

Roma, 5 novembre 2023 – Il fronte artico, l’altro tassello della sfida tra le superpotenze mondiali. Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver testato "con successo" il missile balistico intercontinentale Bulava lanciato da un sottomarino nel Mar Bianco, al largo della costa nordoccidentale del paese, verso la penisola russa della Kamchatka. "Il nuovo incrociatore missilistico sottomarino a propulsione nucleare Imperatore Alessandro III ha lanciato con successo il missile balistico intercontinentale Bulava dal Mar Bianco al campo di Kura nella penisola di Kamchatka", ha dichiarato il Ministero in una nota diffusa dall'agenzia Tass.

Intanto oggi Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al giornalista del canale televisivo Rossiya-1 Pavel Zarubin ripresa dalla Tass, ha detto che le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono a zero, ma col tempo il dialogo dovrà essere ripreso. Il reporter ha pubblicato un frammento della conversazione sul suo canale Telegram. “Le relazioni sono a zero o, direi, addirittura sotto zero. Tuttavia, poiché sia noi che l'America abbiamo una responsabilità speciale per la stabilità mondiale e strategica, in un modo o nell'altro dovremo riprendere questa conversazione”, ha detto Peskov.

