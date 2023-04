Navi russe nel Mare del Nord, “preparano sabotaggi”. Media: nel mirino parchi eolici e cavi

Roma, 19 aprile 2023 – Un conflitto su più fronti, dall’Ucraina fino al Mare del Nord. Con Mosca che prepara il terreno per le prossime mosse anche nel cuore del Vecchio Continente.

Secondo quanto scoperto da giornalisti investigativi delle tv pubbliche di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia (la cui inchiesta è stata ripresa dalla stampa internazionale) alcune navi russe stanno incrociando nelle acque del Nord Europa dopo essere state "camuffate" da pescherecci e stanno preparando piani di sabotaggio energetico da attuare in caso di "guerra totale". Nel mirino ci sarebbero anche i cavi di comunicazione sottomarini. Secondo la Bbc, anche il Regno Unito è a conoscenza di tale operazione in corso.

Il capo dell'intelligence norvegese ha detto alle emittenti che il programma, considerato altamente importante per la Russia, è controllato direttamente da Mosca.

La mappatura dei siti

Secondo l'indagine, la flotta di navi russe, che somigliano anche imbarcazioni destinate alla ricerca, sta in realtà conducendo un'operazione di monitoraggio e mappatura dei siti chiave con sofisticate apparecchiature.

Il documentario in tv

Oggi verrà trasmesso sulle emittenti dei quattro Paesi nordici il primo di una serie di servizi, dedicato a una nave russa, l'Admiral Vladimirsky.

Il documentario utilizza un ex esperto anonimo della Royal Navy britannica per tracciare i movimenti della nave in prossimità di sette parchi eolici al largo delle coste del Regno Unito e dei Paesi Bassi in una missione. Dice che la nave rallenta quando si avvicina a zone dove ci sono parchi eolici e per non farsi intercettare ha navigato per un mese con il trasmettitore spento. Quando un giornalista si è avvicinato alla nave su una piccola barca, si è trovato di fronte un individuo mascherato che imbracciava quello che sembrava essere un fucile d'assalto militare.

Nord Stream (foto Ansa)

Il caso del Nord Stream

Quattro giorni prima delle esplosioni dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 dello scorso settembre, il pattugliatore danese P524 Nymfen avrebbe scattato 112 foto di navi russe nei pressi delle pipeline. La circostanza sarebbe contenuta nella risposta a una richiesta del giornale danese ‘Information’ al Comando della Difesa danese. Il Comando non ha permesso a ‘Information’ di accedere al materiale, ma avrebbe comunque puntualizzato che si tratterebbe di “112 foto, senza alcuna registrazione video”. Tre settimane fa, il portale tedesco T-online aveva riferito in esclusiva di navi speciali dell'esercito russo che si sarebbero avvicinate alla scena del sabotaggio a

nord-est di Bornholm il 21 e 22 settembre 2022.