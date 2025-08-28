La Russia testa il laser Posok per droni e mine antiuomo. Portatile e facilmente utilizzabile

Mosca, 28 agosto 2025 - Mosca porta avanti il progetto "Posok", il raggio laser portatile che può distruggere droni e mine antiuomo. Annunciato nei mesi scorsi lo sviluppo di un'arma a raggi per la neutralizzazione simultanea di droni, i test sono iniziati in estate.

Gli ultimi di cui si ha notizia sono stati effettuati presso un poligono situato nella zona dell'"operazione militare speciale", cioè in Ucraina, ha riferito l'agenzia Tass, citando la società produttrice LazerBuzz.

Il dispositivo Posok può neutralizzazione gli esplosivi sfruttando la combustione laser, senza provocarne la detonazione. Secondo quanto afferma l'azienda produttrice il sistema è progettato per essere economico, facile da usare, e utilizzabile anche per lo smaltimento di ordigni inesplosi, comprese mine e munizioni. Il laser nei test può tagliare lastre di acciaio spesse fino a 10 mm.

Il Posok ha un raggio d'azione operativo che varia da 30 a 700 metri, il fascio laser passa attraverso una fibra ottica collegata alla sorgente di radiazione e al dispositivo di focalizzazione. Non ha tempi di attesa o di ricarica, può essere puntato direttamente sul bersaglio e da chiunque, senza una particolare preparazione. Inoltre se si parla di droni ha un altro vantaggio: l'esplosione in aria del bersaglio, che consente di limitare al minimo i danni derivanti dalla caduta dei resti.