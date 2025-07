Russia: vietato parlare di crisi demografica

Roma, 7 luglio 2025 – Una volta la Russia poteva contare sul Generale Inverno, ossia le proibitive condizioni climatiche che l’aiutavano a vincere le guerre. Ne sanno qualcosa Napoleone e Hitler, che ci hanno avuto a che fare e in modo fatale per entrambi. Oggi, nella guerra in Ucraina, è le rimasto solo l’inverno demografico. Il Paese che, secondo il Presidente Putin, dovrebbe essere l’alfiere dei veri valori cristiani, in contrapposizione a un Occidente corrotto, si sta letteralmente spopolando. Così tanto che, ormai, i dati non vengono nemmeno più resi noti.

La Rosstat, l’Istat russo, ha smesso di rendere noti i dati delle nascite e delle morti. Troppo poche le prime, troppe le seconde, con la guerra in Ucraina che ha aggravato un problema strutturale e che dura da decenni. Secondo l’Institute for the Study of War, in una regione di cui non viene fatto il nome, gli ultimi dati parlavano di una vita media per le donne immutata a 75 anni, mentre per gli uomini scesa da 66 anni nel 2024 a 61 a metà 2025. Male anche le nascite. A febbraio in Russia sono nati appena 90.500 bambini, il dato più basso in oltre due secoli. La politica cerca di correre al riparo come riesce. La Chiesa Ortodossa fa appelli che cadono nel vuoto. In alcune regioni, donne ancora alle scuole superiori sono state pagate per mettere al mondo figli con i loro fidanzati. La Russia ha bisogno di mamme giovani, che possono partorire anche più avanti. E soprattutto ha bisogno di neonati e bambini. Anche per questo motivo sono in molti a pensare che i minori ucraini sottratti ai propri genitori durante la guerra non torneranno mai a casa.

Intanto, nel Paese, ai timori della politica si sono aggiunti anche quelli degli addetti ai lavori, secondo i quali, senza un ricambio, il sistema russo, fortemente statalizzato, è sulla strada del collasso. Gli economisti hanno fatto appello per chiedere come mai i dati non siano più disponibili. La risposta, in realtà la conoscono benissimo. Da decenni la Russia è in calo demografico costante, sostanzialmente per due fattori. Il primo è l’alcolismo, che ha impattato sullo stato di salute e la capacità riproduttiva di milioni di uomini. Il secondo è l’uso indiscriminato che si è fatto dell’aborto durante il periodo dell’Urss, che ha reso sterili migliaia di donne e la piaga dell’HIV subito dopo la caduta del comunismo. In ultimo, anche la decennale guerra in Afghanistan ebbe un impatto molto negativo sui trend riproduttivi nazionali, anche se probabilmente inferiore da quello provocato dall’invasione contro Kiev.