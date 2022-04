Russia contro Boris Johnson: "Divieto d'ingresso nel Paese"

Mosca, 16 aprile 2022 - Divieto di ingresso in Russia per il primo ministro britannico Boris Johnson. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri, spiegando che "questo passo è stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale e a creare condizioni per strangolare la nostra economia".

L'alt da Mosca riguarda anche altri esponenti del governo britannico, tra cui il vice primo Ministro e ministro della Giustizia, Dominic Raab, i ministri degli Esteri e della Difesa, Elizabeth Truss e Ben Wallace. A loro si aggiunge anche l'ex premier, Theresa May. La lista comprende un totale di 13 funzionari del Regno Unito, con la prospettiva di essere ampliata "nel prossimo futuro" per comprendere politici e membri del parlamento.

La settimana scorsa Boris Johnson era arrivato a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, portando 'in dono' nuovi sistemi anti-aerei Starstreak, missili anti-nave, razzi anti-carro e 120 veicoli blindati. I due leader avevano anche fatto un giro a piedi per le vie della capitale.

Inoltre, secondo uno scoop firmato oggi dal Times, a Kiev si trovano forze speciali britanniche per addestrare le truppe ucraine nell'impiego di alcuni tipi di armi forniti da Londra, in particolare i razzi anti-carro Nlaw.