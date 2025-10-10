“I missili russi hanno distrutto più della metà della produzione di gas dell’Ucraina”

Roma, 10 ottobre 2025 - La Russia punta a lasciare al gelo l'Ucraina in visita dell'inverno. La strategia di Mosca, per mettere in ginocchio Kiev, è quella bombardare le infrastrutture energetiche senza sosta, portando allo stremo la popolazione civile per le privazioni. E ci sta riuscendo: i raid russi degli ultimi giorni hanno distrutto più della metà della produzione nazionale di gas naturale dell'Ucraina, fa sapere Bloomberg sulla base di fonti ucraine.

Il pesante bombardamento russo nelle regioni di Kharkiv e Poltava il 3 ottobre ha distrutto circa il 60% della produzione di gas del Paese, ha comunicato Kiev agli alleati all'inizio di questa settimana. A questo ritmo l'Ucraina rischia di dover importare circa 4,4 miliardi di metri cubi di gas entro la fine di marzo per sopravvivere all'inverno, a un costo di quasi 2 miliardi di euro, l'equivalente a quasi il 20% del consumo annuo del Paese.

Kiev ha lanciato ripetuti appelli agli alleati per ottenere attrezzature per riparare il suo sistema energetico e ha ribadito le richieste per altri sistemi di difesa aerea in modo da proteggere le infrastrutture energetiche. Ma non solo, il governo ucraino sta anche cercando fondi per pagare le necessarie importazioni di gas, che si prospettano sempre più pesanti.

Quest'anno Kiev ha già acquistato 4,58 miliardi di metri cubi di gas da fornitori stranieri, di cui 3,67 miliardi dalla fine dell'ultima stagione del riscaldamento, e si stima che entro la fine di quest'anno il fabbisogno di importazioni del Paese raggiungerà i 5,8 miliardi. Cifra che con i raid russi potrebbe aumentare notevolmente. Ma a sua volta l'aumento delle forniture di gas all'Ucraina da parte dell'Unione Europea potrebbe restringere il mercato della regione facendo aumentare il prezzi del gas in Europa che già a inizio settimana era salito. Inoltre le scorte di gas dell'Ue sono al di sotto dei normali limiti.

Negli attacchi di questa notte molte aree della stessa capitale Kiev sono rimaste senza elettricità e senza acqua. L'amministrazione ha riferito che in molti distretti si registra una riduzione della pressione nelle reti idriche. Le interruzioni di corrente si sono registrate oltre che a Kiev anche a Kharkiv,Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia e in alcune parti delle regioni di Cerkasy. Nei giorni scorsi i missili russi hanno colpito una centrale termoelettrica di proprietà di Dtek, la più grande azienda energetica privata ucraina, e altri impianti nelle regioni di Chernihiv e Dnipropetrovsk. Ancor prima sono stati colpiti impianti energetici e rete ferroviaria nelle regioni di Poltava, ancora Chernihiv e Sumy, lasciando migliaia di persone senza corrente e bloccando i treni in partenza e in arrivo a Leopoli. Secondo il vice primo ministro Oleksiy Kuleba, il disegno di Mosca è chiaro: "La Russia sta cercando di trasformare il freddo e l'oscurità in un'arma".