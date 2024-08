La ruota panoramica s’incendia, terrore al festival di Lipsia. Era piena di persone

Lipsia, 18 agosto 2024 – Trenta feriti ma fortunatamente nessuna vittima nell’incendio che ha colpito una ruota panoramica alla periferia di Lipsia, in Germania. E’ successo durante l’Highfield Festival, evento di musica rock e pop che attira ogni anno migliaia di persone.

Le fiamme sono partite intorno alle 21.30, da una delle cabine per poi propagarsi alle altre. “Abbiamo sentito un odore di plastica bruciata, quando ho visto le fiamme non riuscivo a crederci”, ha raccontate un testimone alla testata Bild. Decine i vigili del fuoco intervenuti sul posto per evitare il peggio.

La ruota panoramica in fiamme all'Highfield Festival di Lipsia

Si è sfiorata la strage ma per fortuna il bilancio è contenuto. Ci sono quattro ustionati, una persona con traumi per una caduta. Altre 18 sono intossicate. Tra i feriti i primi soccorritori, compresi gli agenti di polizia. Due sono gravi ma nessuno sarebbe a rischio vita.

I gestori della giostra hanno reagito al fuoco mantenendo il sangue freddo – si legge su Bild – “hanno accelerato la ruota, facilitando così l’evacuazione delle persone dalle cabine”.

Al momento dell’incendio la ruota era al completo. Sul palco suonava il rapper Ski Aggu. Si è accorto delle fiamme e ha interrotto il concerto ma continuando a intrattenere il pubblico. In una storia su Instagram racconta di essere “sotto choc” per quello che è successo: "Mi è stato detto all’orecchio che in nessun caso avrei dovuto cancellare lo spettacolo, ma che avrei dovuto prima rimanere in dialogo con voi in modo che non si scatenasse il panico di massa”.

Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma secondo le testimonianze le fiamme sarebbero partite da terra.