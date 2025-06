Ruba le buste coi soldi a un matrimonio e li spende in poche ore: ecco come

Roma, 25 giugno 2025 - Un matrimonio da sogno si è trasformato in un incubo per una giovane coppia di Singapore. Durante il ricevimento, il cameriere dell'hotel è fuggito con una cifra da capogiro che sarebbe stata una parte del regalo di nozze dei neo sposi. Un bottino che ha permesso al colpevole di dedicarsi allo shopping più sfrenato, prima di essere catturato dalla polizia. La vicenda risale a qualche tempo fa e viene riportata dalla BBC. Di ieri la sentenza del tribunale che ha inflitto al cameriere un anno di carcere (pena che potrebbe aumentare qualora non dovesse riuscire a risarcire il denaro sottratto).

Colpo da 40mila dollari

Lee Yi Wei è l'uomo che ha rubato i soldi dei neo sposi proprio il giorno del loro matrimonio. Un colpo tutt'altro che difficile per il 36enne, che lavorava come cameriere nell’hotel dove la coppia aveva organizzato il ricevimento.

A catturare la sua attenzione sono state le invitanti 'buste rosse' piene di denaro lasciate incustodite su un tavolo facilmente accessibile. Nelle culture asiatiche, infatti, è tradizione che gli invitati alle nozze offrano denaro agli sposi come segno di fortuna e prosperità. I soldi vengono riposti in buste rigorosamente rosse, un colore che simboleggia felicità e abbondanza.

Durante i festeggiamenti, queste buste vengono raccolte in grandi scatole e disposte su un tavolo all'ingresso del ricevimento, dove gli ospiti le lasciano prima di entrare nel salone per il banchetto. È proprio in quel momento che Lee Yi Wei è riuscito a fuggire con due di queste scatole, intascandosi ben 40.000 dollari di Singapore, circa 27.000 euro.

Nelle ore successive, l’uomo ha speso la somma acquistando vestiti e trasformando gran parte del suo bottino in crediti per il gioco d’azzardo online, piazzando ben 195 scommesse.

Quando è stato arrestato qualche giorno dopo, la polizia è riuscita a sequestrargli solo 3.000 dollari. Lee Yi Wei è stato chiamato a rispondere dei suoi crimini davanti al tribunale di Singapore, che lo ha giudicato colpevole e l'ha condannato a un anno di carcere.

Martedì 24 giugno, il tribunale gli ha ordinato di risarcire la coppia. Se non restituirà il denaro, la sua pena verrà estesa di 100 giorni.